Подопечные Монатика в шоу «Голос. Діти» устроили сюрприз тренеру

Юные подопечные Дмитрия Монатика в шоу «Голос. Діти» продолжают дружить и общаться со своим тренером даже после окончания проекта. Так, 1 апреля, в день его рождения, дети приехали из разных городов на съемочную площадку нового клипа Monatikа, чтобы поздравить артиста и вручить ему подарок.

Влад Феничко, Лера Лысенко, Андрей Бойко, Карина Аракелян, Юля Радчук и Дара Село подарили певцу большой торт с изображением их команды и трогательных моментов проекта, а также спели под гитару несколько песен, для которых сами придумали слова.