Подопечные Monatikа по шоу «Голос.Дети» устроили сюрприз тренеру

своим тренером даже после окончания проекта. Так, 1 апреля в день его рождения ребята приехали из разных городов на съемочную площадку нового клипа Monatikа, чтобы подарить ему подарок.
Влад Феничко, Лера Лысенко, Андрей Бойко, Карина Аракелян, Юля Радчук и Дара Село подарили артисту большой торт с изображением их команды и трогательных моментов проекта «Голос.Дети 3», а также спели под гитару несколько песен, для которых сами придумали слова.
Конечно же, Monatik был тронут вниманием своих подопечных. Думаю, он вполне на это заслуживает!
Фото: facebook.com/dimamonatyk
Статьи по теме
- Дочки Анатолия Анатолича поздравили Monatika с днем рождения
- Monatik «вскружил голову, ай до упаду» своей декларацией о доходах
- Monatik признался, что у него уже двое сыновей
- Потап, Monatik, Зеленский и «Друга ріка» записали видеопоздравление для Брежневой
- MONATIK стал лицом рекламной кампании смартфона