Подопечные Monatikа по шоу «Голос.Дети» устроили сюрприз тренеру

своим тренером даже после окончания проекта. Так, 1 апреля в день его рождения ребята приехали из разных городов на съемочную площадку нового клипа Monatikа, чтобы подарить ему подарок.

Влад Феничко, Лера Лысенко, Андрей Бойко, Карина Аракелян, Юля Радчук и Дара Село подарили артисту большой торт с изображением их команды и трогательных моментов проекта «Голос.Дети 3», а также спели под гитару несколько песен, для которых сами придумали слова.