Подопечная Потапа стала ведущей хит-парада на М1

Новая звезда продюсерского центра MOZGI Entertainment Мишель Андраде уверенно пробивает себе дорогу на вершину украинского шоу-бизнеса. Совсем недавно она дебютировала в совместном с проектом MOZGI треке Amor. А теперь стало известно, что девушка попробует себя в качестве ведущей М1 TOP-10.

Опыт съемок в кино у Мишель уже есть: в 2014 году она исполнила главную роль в авторском фильме Сереги «Гаджьо». Однако работать телеведущей ей предстоит впервые. «Стать лицом главного музыкального телеканала страны – очень радостно и волнительно! – говорит Мишель Андраде. – Для меня это настоящий вызов самой себе и большой труд. Ведь нужно удерживать внимание миллионов зрителей, чтобы ни один из них не захотел переключиться на другой канал. Рассказывать о лучших клипах недели – это огромная ответственность, и я стремлюсь придать хит-параду особый колорит и вложить в него свою музыкальную душу. До встречи в El hit parade с Мишель Андраде!»