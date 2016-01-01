Почему Вера Брежнева останется в Новый год без подарков

Пока мы с вами судорожно придумываем, кому из родных и друзей что подарить, Вера Брежнева эту проблему, похоже, решила наилучшим образом. В эфире «Утра с Украиной» певица призналась, что в их семье подарки к Новому году дарят только детям, а она останется без сюрприза под елочкой.

«Мы, взрослые, уже давно не дарим подарки друг другу, – говорит Брежнева. – Новый год все-таки должен быть праздником для детей. У них обязательно должна быть сказка с подарками под елкой. Мы с моими родными решили посвящать все подарки детям. Для меня Новый год – это повод задуматься о том, что было сделано за прошедший год и что нужно сделать в будущем.

А еще певица рассказала с журналистами программы «Утро с Украиной», как именно собирается отметить Новый год. Звезда призналась, что в праздничную ночь она старается не работать, чтобы провести этот день с родными и близкими.

«У нас уже сложилась традиция – отмечать Новый год всей семьей, – говорит артистка. – Обязательно на столе должно быть оливье. 31 декабря мы собираемся в одном доме, мои девочки обычно режут все ингредиенты для этого салата. А потом под песни и за просмотром новогодних огоньков мы дегустируем все, что приготовили. Так будет и в этом году. Отмечать собираемся в моем доме, который я недавно приобрела».

Фото: Пресс-служба канала «Украина»