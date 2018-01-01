Почему уснула Екатерина Сергацкова

Журналистка, в прошлом ведущая «Громадского на русском» Екатерина Сергацкова сообщила о том, что уснула на первых минутах сериала «Игра престолов». О какой серии и о каком сезоне саги идет речь, Сергацкова не уточняет.
Я только могу предположить, что имеется в виду седьмой сезон сериала, так как последние серии саги действительно клонят в сон: диалоги героев скучны, а сцены битв похожи на мультфильмы.
Не исключено, что причиной случившегося стало снижение рабочей активности Сергацковой. Напомню, в июне этого года журналистка покинула «Громадское». Ведь известно, что безделье и устойчивая жара часто приводят к апатии и снижению жизненной активности. Это происходит из-за уменьшения кислорода в крови, вследствие чего снижается активность мозга.
Еще одна из версий произошедшего сводится к недавнему посту журналистки, из которого становится известно о ее пребывании в больнице. По словам Сергацковой, недавно она перенесла операцию. Мы можем предполагать, что Екатерина все еще приходит в себя после анестезии. Если наркоз был сильным, возможно, это и стало причиной того, что она уснула на первых минутах «Игры престолов».
Так или иначе, я желаю Екатерине скорейшего выздоровления и возобновления усидчивости для просмотра сериала!
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