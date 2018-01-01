Почему уснула Екатерина Сергацкова

Журналистка, в прошлом ведущая «Громадского на русском» Екатерина Сергацкова сообщила о том, что уснула на первых минутах сериала «Игра престолов». О какой серии и о каком сезоне саги идет речь, Сергацкова не уточняет.

Я только могу предположить, что имеется в виду седьмой сезон сериала, так как последние серии саги действительно клонят в сон: диалоги героев скучны, а сцены битв похожи на мультфильмы.