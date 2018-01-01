ТЕЛЕКРИТИКА

Победительница «Голосу країни» записала саундтрек к сериалу «Две матери» на «1+1»

Дуся

Недавно на телеканале «1+1» появился первый трейлер с эксклюзивными кадрами нового украиноязычного сериала «Две матери», премьера которого состоится уже в октябре. Саундтреком к ленте стал легендарный трек «Очі на піску» авторства Юрия Рыбчинского и Игоря Поклада в музыкальной обработке Руслана Квинты. Исполнила главную песню сериала победительница вокального проекта «Голос країни» Алена Луценко.


Как рассказала певица, работа над музыкальным обрамлением ленты стала для нее очень волнующей, ведь песня «Очі на піску», ранее написана специально для гениальной певицы Тамары Гвардцетели, является одной из ее любимых украинских композиций, и сегодня Алене выпала возможность также исполнить этот трек.

«Для меня была большая честь исполнить саундтрек к такому сериалу. В нем поднимается очень актуальна на сегодняшний день тема суррогатного материнства. Я не раздумывая согласилась стать частью этой захватывающей истории. И с первых нот, спетых мной, почувствовала весь трепет и переживания героев, которых сыграли такие крутые украинские актеры, как Ольга Сумская, Ирма Витовская и другие. Этот сериал позволит окунуться и проникнуться историей целиком. Я с нетерпением жду премьеру», – рассказала Алена.

Напомним, в фильме «Две матери» сыграют звезды украинского кинематографа Ольга Сумская, Ирма Витовская, Зоряна Марченко, Ольга Атанасова, Виталина Библив, Николай Боклан, Михаил Пшеничный и Кирилл Дыцевич. Производством ленты занимается «1+1 Продакшн», продюсеры – Дарина Жукова, Алена Еремеева и Виктория Баранова. Главный режиссер и креативный продюсер – Евгений Баранов, оператор-постановщик – Виталий Запорожченко.

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