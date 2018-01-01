Победительница «Голосу країни» записала саундтрек к сериалу «Две матери» на «1+1»

«Для меня была большая честь исполнить саундтрек к такому сериалу. В нем поднимается очень актуальна на сегодняшний день тема суррогатного материнства. Я не раздумывая согласилась стать частью этой захватывающей истории. И с первых нот, спетых мной, почувствовала весь трепет и переживания героев, которых сыграли такие крутые украинские актеры, как Ольга Сумская, Ирма Витовская и другие. Этот сериал позволит окунуться и проникнуться историей целиком. Я с нетерпением жду премьеру», – рассказала Алена.

Напомним, в фильме «Две матери» сыграют звезды украинского кинематографа Ольга Сумская, Ирма Витовская, Зоряна Марченко, Ольга Атанасова, Виталина Библив, Николай Боклан, Михаил Пшеничный и Кирилл Дыцевич. Производством ленты занимается «1+1 Продакшн», продюсеры – Дарина Жукова, Алена Еремеева и Виктория Баранова. Главный режиссер и креативный продюсер – Евгений Баранов, оператор-постановщик – Виталий Запорожченко.