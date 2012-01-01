Победительница Евровидения-2012 совершила каминг-аут

Шведская исполнительница марокканско-берберского происхождения Лорин (Loreen) заявила о своей бисексуальности. Певица, которая победила в музыкальном конкурсе Евровидение-2012, сообщила, что для нее главное – душа человека, пишет Ivona.

«Многие люди настолько сосредоточены на сексе, – говорит Лорин. – Любовь – это гораздо больше. Я влюбляюсь не в пол, а в душу человека. Являюсь ли я бисексуалом? Да»..

Напомню, что Лорин стала мегапопулярной после исполнения хита Euphoria на Евровидении-2012.