Победительница Евровидения-2012 совершила каминг-аут

Шведская исполнительница марокканско-берберского происхождения Лорин (Loreen) заявила о своей бисексуальности. Певица, которая победила в музыкальном конкурсе Евровидение-2012, сообщила, что для нее главное – душа человека, пишет Ivona.
«Многие люди настолько сосредоточены на сексе, – говорит Лорин. – Любовь – это гораздо больше. Я влюбляюсь не в пол, а в душу человека. Являюсь ли я бисексуалом? Да»..
Напомню, что Лорин стала мегапопулярной после исполнения хита Euphoria на Евровидении-2012.
В этом году певица решила снова подать заявку на Евровидение. Лорин хочет исполнить песню под названием Statements.
Фото: facebook.com/LoreenTalhaoui