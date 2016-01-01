Победители «Зважених та щасливих 6» – о том, на что они потратят выигранные деньги и как поверили в себя

– Аркадий: Наверное, внутренне я изменился еще в апреле, попав на проект. Помню, что на самой первой неделе я не смог пройти дистанцию в десять километров. На съемках был флаг, и я на нем написал, что хочу сбросить 135 килограммов. Тогда Слава подошел ко мне и переспросил: «Что, действительно хочешь так похудеть? Что же, это реально. Давай, дерзай». И с того дня я стал постепенно меняться. Мне захотелось жить дальше – для своей семьи, и чтобы у ребенка был здоровый отец. Ну и поддержка моей жены Оксаны (к слову, она тоже худела вместе с Аркадием и сбросила 26 килограммов. – Прим. ред.) на меня очень повлияла. Она всегда и во всем меня поддерживает, она у меня лучшая на свете!