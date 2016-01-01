Победители «Зважених та щасливих 6» – о том, на что они потратят выигранные деньги и как поверили в себя

Если вы вчера вечером смотрели финал шоу «Зважені та щасливі 6» на канале СТБ, то наверняка не верили своим глазам. За восемь месяцев (четыре из них – на проекте, четыре – после него) Алене, весившей 134 килограмма, удалось сбросить 77 килограммов, а Аркадий – самый тяжелый (235 килограммов!) участник за все шесть сезонов – похудел на 132 килограмма!
Я все это волшебство (другого слова не подобрать) лицезрела вживую – съемки финала проекта проходили в одном из павильонов Гостомеля. Все закончилось в полночь, все были уставшими и голодными, но к людям, которым сделали с собой практически невозможное, я просто не могла не подойти. Двадцатидевятилетний Аркадий Василишин получил приз 200 тысяч гривен, а 33-летняя Алена Александрова – 100 тысяч. Худели они, как мы помним, под руководством тренеров «Зважених» – Вячеслава и Марины Узелковых.
– Аркадий, Алена, что вы будете делать, чтобы вновь не набрать вес?
– Аркадий: Я решил открыть свой спортзал – это поможет мне держать в форме и себя, и свою семью. Ну и, конечно, важно то, что для людей мой пример станет мотивацией: как человек, весивший 235 килограммов, может сбросить вес до 103 килограммов! Хотя я хотел соточку, ну да ладно. (Улыбается.) Вот на спортзал свой выигрыш в 200 тысяч гривен и потрачу. Правда, еще придется немного доложить. Думаю, это будет в Тернополе. Приглашу вас на открытие!
– Алена: Я держу себя в форме, выполняя физические упражнения дома и бегая на улице по утрам. Надеюсь, что у меня получится куда-то устроиться фитнес-тренером. Открыть что-то свое мне будет сложновато.
– Ну да, на 100 тысяч гривен в столице ничего не откроешь. Вы же в Киев хотите перебраться, ведь так?
– Да, хотелось бы здесь остаться, а не где-то мыкаться с вещами. И забрать к себе маму. Когда ты знаешь, что у тебя есть свое жилье, можно уже что-то планировать. Так что свой выигрыш я пока отложу.
– А кто вы, кстати, по специальности?
– Социальный работник, окончила в Луганске педуниверситет. Но работать приходилось с тринадцати лет (Алена помогала своей глухонемой маме. – Прим. ред.). Моя первая работа – это рынок, палатка. Были и магазины, и полы приходилось мыть…
– Аркадий: Ну что ты такое рассказываешь. (Улыбается.)
– Алена: А я абсолютно не стыжусь этого!
– Аркадий, за время участия в проекте «Зважені та щасливі» вы похудели на 132 килограмма, а Алена – на 77. В чем вы оба изменились внутренне?
– Аркадий: Наверное, внутренне я изменился еще в апреле, попав на проект. Помню, что на самой первой неделе я не смог пройти дистанцию в десять километров. На съемках был флаг, и я на нем написал, что хочу сбросить 135 килограммов. Тогда Слава подошел ко мне и переспросил: «Что, действительно хочешь так похудеть? Что же, это реально. Давай, дерзай». И с того дня я стал постепенно меняться. Мне захотелось жить дальше – для своей семьи, и чтобы у ребенка был здоровый отец. Ну и поддержка моей жены Оксаны (к слову, она тоже худела вместе с Аркадием и сбросила 26 килограммов. – Прим. ред.) на меня очень повлияла. Она всегда и во всем меня поддерживает, она у меня лучшая на свете!
– Алена: Мне помогло то, что наш тренер Марина очень верила в меня. Во мне появилась внутренняя сила. Но сказать, что я полностью раскрепостилась, пока не могу.
– Что для вас было самым сложным на проекте?
– Аркадий: Та первая неделя съемок, когда я, как уже сказал, не смог пройти десяти километров. Но после этой недели я похудел на 14 килограммов. И тогда меня просто взорвало! Стало намного легче! И дальше пошло-поехало…
– Алена: Мне было сложно абсолютно все – бегать, приседать, нагибаться… Кроме того, мы с девушками тренировались все вместе, рядом со мной были активные, яркие. И я начала еще больше замыкаться в себе, не могла себя проявить, быстро реагировать в конкурсах. Но смотрела на Аркашу и понимала: «Вот так надо!»
– Аркадий: Я когда-то занимался спортом (Аркадий – бывший спортсмен, чемпион Украины по кикбоксингу. – Прим. ред.), мне это тоже помогло на проекте.
– Почему же бросили спорт?
– Женился и бросил. Хотел заработать много денег, чтобы кормить семью. (С улыбкой.) Но в итоге взял и себя откормил.
– Вы сейчас, наверное, придерживаетесь строгой диеты?
– Алена: Вовсе нет. Но есть, конечно, продукты, от которых придется навсегда отказаться. Майонез, например. Раньше я намазывала его на хлеб, а теперь даже не могу на него смотреть.
– Аркадий: В диете от Вячеслава Узелкова, на которой я сижу, на самом деле строгих ограничений нет. К примеру, на Новый год я собираюсь запечь куриное филе, а также рыбу по своему фирменному рецепту. Главное правило этой диеты – не есть вечером.
– Алена: Я тоже придерживаюсь диеты от Вячеслава и Марины Узелковых. После окончания проекта поехала к себе в Кривой Рог. У меня не было работы и родственников, которые могли бы мне помочь. Было сложно придерживаться питания от известного диетолога Светланы Фус, которое мне расписали. У нее хорошее питание, но для меня дороговато… Поэтому Узелковы посоветовали мне диету, которая соответствовала бы моему бюджету.
Безусловно, это не все. Уже после Нового года вас ждет репортаж со съемок «Зважених та щасливих 6» c эксклюзивными подробностями, а также новая рубрика, которая начнется с тренеров шоу – семьи Узелковых.