Победители проекта «Танці з зірками»

Шоу «Танці з зірками» завершилось победой Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой.
Вчера состоялся финал самого любимого шоу украинских телезрителей – проекта «Танці з зірками». Победителей выбирали как судьи, так и зрители. К тройке судей в финале присоединился финалист первого сезона «Танців із зірками» Владимир Зеленский, который также оценивал выступления участников.
Финал «Танці з зірками» стал самым рейтинговым телевизионным продуктом осени на украинском ТВ по коммерческой аудитории 18–54 (50К+). Рейтинг – 6,9%, доля – 24,2%. По аудитории 18–54 вся Украина рейтинг – 5,7%, доля – 19,4%.
Эфир начался номером финалистов под песню «Щедрик», после чего звезды повторили свои первые номера на проекте. Иракли Макацария вместе с Яной Заец показали страстный пасадобль под песню Sade «Love is Found», Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева – зажигательный джайв под песню ВВ «Танці», а Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым – энергичный фристайл в кинотеатре.
Во втором раунде Игорь Ласточкин повторил яркий квикстеп в образе Чарли Чаплина под Pan pan americano. Иракли Макацария воспроизвел невероятный фьюжн в образе Michael Jaсkson под его же песню Smoth Criminal. Леся Никитюк станцевала лирический фристайл, который запомнился многим зрителям, под любимую песню ее дедушки «Цвіте терен».
В третий раз финалисты вышли на сцену в новом раунде с «Танцем за перемогу». Главный холостяк страны Иракли Макацария и Яна Заец представили нежный и чувственный фьюжн.
«Сколько сексуальной пластики! Вы несомненно мустанг нашего проекта, на большой скорости движется к победе», – прокомментировала Екатерина Кухар, а Monatik сказал, что пара Иракли и Яны в течение сезона сделала все для своей победы.
Леся Никитюк и Максим Ежов выбрали для финального танца энергичный фьюжн под песню «Я ж тебе підманула».
«Для меня интрига сегодня огромна. Вы сейчас танцевали с удовольствием и душой, и это вызывает у меня уважение. Вы должны гордиться тем, что сделали в течение четырнадцати недель», – сказал Влад Яма.
Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, которые были решительно настроены на победу, станцевали под музыкальное исполнение участницы сезона Dj Nana.
«Не верится, что это последний танец сезона. Вы самые быстрые, самые сильные во всех стритовых направлениях и настроении и, мне кажется, искренние. Спасибо», – прокомментировал Влад Яма.
На праздничном эфире также выступили Monatik с композицией «Зашивает душу», участник «Голосу країни» Laud с песней «Вигадав» и Ingret с треком «Ти не тут». Музыкальные супруги Вера Кекелия и Роман Дуда представили свою новую песню «Тобі», под которую другая звездная пара – премьеры Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов – исполнили чувственный танец.
Алена Шоптенко, главный хореограф проекта и молодая мама, вернулась на паркет для того, чтобы исполнить танцевальную композицию вместе со своим проектом «Геометрия». Специально приглашенными гостями финала стал всемирно известный швейцарский коллектив Kadebostany с популярной композицией Castle in the Snow и известным саундтреком к наиболее обсуждаемому фильму «50 оттенков серого» – Crazy in Love.
На этот раз компанию Юрию Горбунову составил любимец украинской публики Dzidzio. Звезды танцевали под вокал Ingret, Kola (Анастасия Прудиус), Luka (Андрей Лучанко), Иванки Червинской, Антонио Гомес-Круза.
Победитель определился по сумме баллов от судей и зрителей. Голоса и оценки перевели в баллы от 1 до 3 (согласно количеству финалистов) и суммировали. Таким образом, бронзовым призером проекта стала пара Иракли Макацария и Яна Заец, серебряным – Леся Никитюк и Максим Ежов, а победителями – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.
«У меня просто нет слов! Вспоминая весь путь, который мы преодолели на этом проекте, могу сказать, что на первом эфире я просто был счастлив, что меня пригласили в этот проект. Каждый понедельник я получал огромное количество СМС со словами поддержки, которые всегда вдохновляли. Спасибо всем, а больше всего – Илоне», – сказал победитель, став перед своей партнершей на колени.