Победители проекта «Танці з зірками»

На праздничном эфире также выступили Monatik с композицией «Зашивает душу», участник «Голосу країни» Laud с песней «Вигадав» и Ingret с треком «Ти не тут». Музыкальные супруги Вера Кекелия и Роман Дуда представили свою новую песню «Тобі», под которую другая звездная пара – премьеры Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов – исполнили чувственный танец.

Алена Шоптенко, главный хореограф проекта и молодая мама, вернулась на паркет для того, чтобы исполнить танцевальную композицию вместе со своим проектом «Геометрия». Специально приглашенными гостями финала стал всемирно известный швейцарский коллектив Kadebostany с популярной композицией Castle in the Snow и известным саундтреком к наиболее обсуждаемому фильму «50 оттенков серого» – Crazy in Love.

На этот раз компанию Юрию Горбунову составил любимец украинской публики Dzidzio. Звезды танцевали под вокал Ingret, Kola (Анастасия Прудиус), Luka (Андрей Лучанко), Иванки Червинской, Антонио Гомес-Круза.