Победители проекта «Танці з зірками»

Вчера состоялся финал самого любимого шоу украинских телезрителей – проекта «Танці з зірками». Победителей выбирали как судьи, так и зрители. К тройке судей в финале присоединился финалист первого сезона «Танців із зірками» Владимир Зеленский, который также оценивал выступления участников.

Финал «Танці з зірками» стал самым рейтинговым телевизионным продуктом осени на украинском ТВ по коммерческой аудитории 18–54 (50К+). Рейтинг – 6,9%, доля – 24,2%. По аудитории 18–54 вся Украина рейтинг – 5,7%, доля – 19,4%.

Эфир начался номером финалистов под песню «Щедрик», после чего звезды повторили свои первые номера на проекте. Иракли Макацария вместе с Яной Заец показали страстный пасадобль под песню Sade «Love is Found», Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева – зажигательный джайв под песню ВВ «Танці», а Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым – энергичный фристайл в кинотеатре.

Во втором раунде Игорь Ласточкин повторил яркий квикстеп в образе Чарли Чаплина под Pan pan americano. Иракли Макацария воспроизвел невероятный фьюжн в образе Michael Jaсkson под его же песню Smoth Criminal. Леся Никитюк станцевала лирический фристайл, который запомнился многим зрителям, под любимую песню ее дедушки «Цвіте терен».

В третий раз финалисты вышли на сцену в новом раунде с «Танцем за перемогу». Главный холостяк страны Иракли Макацария и Яна Заец представили нежный и чувственный фьюжн.

«Сколько сексуальной пластики! Вы несомненно мустанг нашего проекта, на большой скорости движется к победе», – прокомментировала Екатерина Кухар, а Monatik сказал, что пара Иракли и Яны в течение сезона сделала все для своей победы.