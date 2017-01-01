Победитель «Х-Фактора» прорвался в финал нацотбора на Евровидение

Ну прямо праздник души у меня сегодня. Сплошные хорошие новости. Итак, радуйтесь, мы с вами все-таки угадали, пытаясь представить себе результаты третьего полуфинала национального отбора на Евровидение. А нашем с Мусей альтернативном голосовании мы предрекли победу группы O.Torvald во главе с Женей Галичем. И что? Так и случилось. Наши с вами любимчики набрали наибольшее количество баллов: семь от судей и семь от зрителей. На втором месте (а, следовательно, и в финале нацотбора) оказался Melovin, знакомый многим как победитель «Х-Фактора» Константин Бочаров.

Вот так выглядит таблица результатов третьего полуфинала: