Победитель «Голосу країни 7» Александр Клименко: «Я часто говорил Тине: “Нет!”»

Ну, вы понимаете, мы все в чем-то похожи, а в чем-то – разные. Мне частенько приходилось говорить ей: «Нет, я этого не могу сделать». Понимаю, что иногда со мной было сложно, но мы вместе находили компромиссы. В частности, я просил не трогать меня перед Пасхой, в Страстную неделю. Я не пел в среду, в Чистый четверг и в Страстную пятницу. В субботу вечером я приехал на репетицию, затем вернулся к себе домой, отслужил всенощную, а наутро поехал обратно в Киев. (Смеется.) Ходил по территории, как сомнамбула. Но меня все берегли и давали возможность отдохнуть. Лежал с ватой в ушах в гримерной, чтобы никого не слышать.