Победитель «Голосу країни 7» Александр Клименко: «Я часто говорил Тине: “Нет!”»

После финала «Голосу країни 7» – пожалуй, самого громкого из всех сезонов проекта – мы пообщались с победителем.
Отец Александр, как вам удавалось совмещать участие в проекте со своими обязанностями священника?
Я сам не могу понять, как так вышло. Все до единой встречи с людьми, все литургии и даже всенощную перед Пасхой я отслужил. И в этом большая заслуга команды «Голосу», которая шла мне навстречу.
Да! Но на репетиции мне сказали: «Так, батюшка, есть пару часов поспать, иди в гримерную – отдохни». (Улыбается.) И мне удалось вздремнуть. Да и Тина Кароль тоже свой график подстраивала под меня, насколько возможно.
«Обожаю людей с «зазубринами», за которые можно зацепиться. Тина именно такая»
Знаете, я обожаю непростых людей, с «зазубринами», за которые можно зацепиться. Тина именно такая. И это хорошо! С ней есть о чем поговорить. Тина – мудрый наставник в плане вокала, очень тонкий психолог, умеющий настроить своего участника на выход на сцену. Она умеет мотивировать. Для каждого участника из своей команды она умела находить слова, которые на репетициях заряжали «подсевшие батарейки». Ну и сегодня тоже она сумела найти правильные слова.
Ну, вы понимаете, мы все в чем-то похожи, а в чем-то – разные. Мне частенько приходилось говорить ей: «Нет, я этого не могу сделать». Понимаю, что иногда со мной было сложно, но мы вместе находили компромиссы. В частности, я просил не трогать меня перед Пасхой, в Страстную неделю. Я не пел в среду, в Чистый четверг и в Страстную пятницу. В субботу вечером я приехал на репетицию, затем вернулся к себе домой, отслужил всенощную, а наутро поехал обратно в Киев. (Смеется.) Ходил по территории, как сомнамбула. Но меня все берегли и давали возможность отдохнуть. Лежал с ватой в ушах в гримерной, чтобы никого не слышать.
Пока не знаю. Мои планы обычно не заходят дальше, чем на день.
Да, кроме двух младших дочек. Соломийке два с половиной года, а Софии завтра будет три недели. Они остались дома с мамой моей жены.
«Люблю домашнее хозяйство, наш небольшой двор. Но квартира в Киеве пригодится – у меня четверо детей»
(Улыбается.) Я люблю домашнее хозяйство, люблю наш небольшой двор (Александр Клименко служит в небольшом храме в селе Недра недалеко от городка Березань. – Прим. ред.). Не буду загадывать. Квартира в любом случае пригодится, ведь у меня четверо детей.
Это был интересный эксперимент. И я думаю, что есть возможность для поющего священника выступать на социальных мероприятиях. Мероприятиях, которые могут служить людям, но ни в коем случае не шоу-бизнесу. Я шоу-бизнес не осуждаю, однако он не для меня. Пусть это будут концерты ко Дню защиты детей, Дню семьи или Дню матери. Там, где священник будет кстати.
Нет, я не пишу песен, не собираюсь на этом зарабатывать. И значит, если я не ошибаюсь, могу петь песни кого угодно. Но в первую очередь хотелось бы выступать словом, чтобы сначала была небольшая проповедь, а потом – песня. Или наоборот. Но конкретно сейчас я хочу отдохнуть. У меня намечается много крестин, венчаний. Хочется углубиться в это.
Больше, но не намного. И дай Бог, чтобы интерес ко мне как к поющему священнику перерастал в интерес к более глубинным вещам.
Никто не критиковал. Все знают, что я пою – делаю это на каждом местном празднике. Наоборот, они считают, что на это шоу мне надо было пойти раньше.
Я не скажу, что мне это было прямо совсем не нужно. Но Ингрет точно нужнее. Она – та девочка, которая воспользуется на 200 процентов и клипом, и ротацией.
Что ж, надеемся, что отец Александр Клименко нас еще не раз удивит. Пожелаем ему успехов!