ТЕЛЕКРИТИКА

Победитель «Голосу країни 7» Александр Клименко: «Я часто говорил Тине: “Нет!”»

Священник рассказал, как спорил с Тиной Кароль и зачем ему карьера певца

Дуся

После финала «Голосу країни 7» – пожалуй, самого громкого из всех сезонов проекта – мы пообщались с победителем.


Шел первый час ночи, и было видно, что Александр Клименко от усталости еле держится на ногах. Тем не менее он откровенно ответил на наши пикантные вопросы. Рассказал о «зазубринах» в характере Тины Кароль, о том, что будет делать с призом (квартирой в Киеве), и нужен ли ему шоу-бизнес.

Отец Александр, как вам удавалось совмещать участие в проекте со своими обязанностями священника?

Я сам не могу понять, как так вышло. Все до единой встречи с людьми, все литургии и даже всенощную перед Пасхой я отслужил. И в этом большая заслуга команды «Голосу», которая шла мне навстречу.

То есть вы перед Пасхой всю ночь не спали, а потом поехали на прямой эфир?

Да! Но на репетиции мне сказали: «Так, батюшка, есть пару часов поспать, иди в гримерную – отдохни». (Улыбается.) И мне удалось вздремнуть. Да и Тина Кароль тоже свой график подстраивала под меня, насколько возможно.

«Обожаю людей с «зазубринами», за которые можно зацепиться. Тина именно такая»

Как, кстати, вам работалось с Тиной Кароль?

Знаете, я обожаю непростых людей, с «зазубринами», за которые можно зацепиться. Тина именно такая. И это хорошо! С ней есть о чем поговорить. Тина – мудрый наставник в плане вокала, очень тонкий психолог, умеющий настроить своего участника на выход на сцену. Она умеет мотивировать. Для каждого участника из своей команды она умела находить слова, которые на репетициях заряжали «подсевшие батарейки». Ну и сегодня тоже она сумела найти правильные слова.

Вы сказали, что у Тины есть «зазубрины». Можете привести пример?

Ну, вы понимаете, мы все в чем-то похожи, а в чем-то – разные. Мне частенько приходилось говорить ей: «Нет, я этого не могу сделать». Понимаю, что иногда со мной было сложно, но мы вместе находили компромиссы. В частности, я просил не трогать меня перед Пасхой, в Страстную неделю. Я не пел в среду, в Чистый четверг и в Страстную пятницу. В субботу вечером я приехал на репетицию, затем вернулся к себе домой, отслужил всенощную, а наутро поехал обратно в Киев. (Смеется.) Ходил по территории, как сомнамбула. Но меня все берегли и давали возможность отдохнуть. Лежал с ватой в ушах в гримерной, чтобы никого не слышать.

Священнику нравится непростой характер Тины

Фото: здесь и далее Наталья Боровик

Вы планируете с Тиной Кароль какие-то совместные проекты?

Пока не знаю. Мои планы обычно не заходят дальше, чем на день.

Ваша семья сегодня здесь, на финале, в полном составе?

Да, кроме двух младших дочек. Соломийке два с половиной года, а Софии завтра будет три недели. Они остались дома с мамой моей жены.

«Люблю домашнее хозяйство, наш небольшой двор. Но квартира в Киеве пригодится – у меня четверо детей»

Главный приз, который вы получили, это квартира в Киеве. Вы будете переезжать служить в столицу?

(Улыбается.) Я люблю домашнее хозяйство, люблю наш небольшой двор (Александр Клименко служит в небольшом храме в селе Недра недалеко от городка Березань. – Прим. ред.). Не буду загадывать. Квартира в любом случае пригодится, ведь у меня четверо детей.

А ваше участие в этом проекте – разовый эксперимент или вы будете развивать карьеру певца?

Это был интересный эксперимент. И я думаю, что есть возможность для поющего священника выступать на социальных мероприятиях. Мероприятиях, которые могут служить людям, но ни в коем случае не шоу-бизнесу. Я шоу-бизнес не осуждаю, однако он не для меня. Пусть это будут концерты ко Дню защиты детей, Дню семьи или Дню матери. Там, где священник будет кстати.

А какие песни вы хотите исполнять? Возможно, вы сами сочиняете?

Нет, я не пишу песен, не собираюсь на этом зарабатывать. И значит, если я не ошибаюсь, могу петь песни кого угодно. Но в первую очередь хотелось бы выступать словом, чтобы сначала была небольшая проповедь, а потом – песня. Или наоборот. Но конкретно сейчас я хочу отдохнуть. У меня намечается много крестин, венчаний. Хочется углубиться в это.

Несмотря на загруженность на съемках отец Александр не пропустил ни одной службы, а на полуфинале выступал после служения на всенощной

Кстати, после вашего участия в «Голосі країни» к вам стало больше приходить людей?

Больше, но не намного. И дай Бог, чтобы интерес ко мне как к поющему священнику перерастал в интерес к более глубинным вещам.

А как отреагировали односельчане на ваше участие в проекте?

Никто не критиковал. Все знают, что я пою – делаю это на каждом местном празднике. Наоборот, они считают, что на это шоу мне надо было пойти раньше.

Право на ротацию песни по радио и съемку клипа вы отдали подопечной Потапа Ингрет Костенко, которая заняла второе место.

Я не скажу, что мне это было прямо совсем не нужно. Но Ингрет точно нужнее. Она – та девочка, которая воспользуется на 200 процентов и клипом, и ротацией.

Что ж, надеемся, что отец Александр Клименко нас еще не раз удивит. Пожелаем ему успехов!



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