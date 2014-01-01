Победитель Евровидения-2009 записал кавер на песню Джамалы «1944»

Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак создал инструментальный кавер на песню Джамалы «1944», с которой певица победила в конкурсе в прошлом году.
Рыбак поделился видео на своем канале в Youtube, а в соцсетях написал, что в эти дни, когда вся Европа с восхищением следит за конкурсом в Киеве, не смог оставаться в стороне.
«Я просто влюблен в эту песню, поэтому сделал с ней кое-что», - подписал видео музыкант. А в соцсетях отметил, что под песню Джамалы «его скрипка запела».
Также Рыбак сообщил, что на этом посвященные Евровидению сюрпризы не заканчиваются. Музыкант создал видео на песню одного из нынешних конкурсантов, однако кто это – не признался. Только заметил, что поделится этим кавером после финала.
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