Победитель Евровидения-2009 записал кавер на песню Джамалы «1944»

Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак создал инструментальный кавер на песню Джамалы «1944», с которой певица победила в конкурсе в прошлом году.

Рыбак поделился видео на своем канале в Youtube, а в соцсетях написал, что в эти дни, когда вся Европа с восхищением следит за конкурсом в Киеве, не смог оставаться в стороне.



