По телевидению США объявили о конце света

Жителей округа Орандж в штате Калифорния встревожило внезапно вклинившееся в телеэфир экстренное объявление о надвигающемся конце света. Об этом сообщили многие местные кабельные операторы вечером 21 сентября, пишет портал Orange County Register.

Стейси Лафламм, ставшая очевидцем, рассказала, что вечером внезапно на экране появилась надпись «Экстренное предупреждение», а затем начал говорить мужской голос.

«Поймите, настанут очень жестокие времена», – говорил голос с экрана.

По словам Лафламм, говоривший «звучал совсем как Гитлер», а происходящее напоминало транслируемую по телевизору радиопередачу.

Представители телеканалов объяснили, что, скорее всего, в телеэфир из-за технического сбоя попал тестовый сигнал тревоги, передаваемый местной радиостанцией, на который случайно наложился кусок посторонней радиопередачи.

Кабельные операторы ведут расследование инцидента.