ТЕЛЕКРИТИКА

По собственному желанию: половина почитателей Таноса оказались забанены на популярном портале

Дуся

Модераторы раздела о Безумном Титане на Reddit`e сдержали обещание и с помощью специального скрипта заблокировали половину его участников.


Подраздел Thanos Did Nothing Wrong изначально был немного странноватым. Его участники решили, что Танос – никакой на самом деле не злодей, и сами предложили забанить половину форума, ссылаясь на события фильма «Мстители: Война бесконечности», где в небытие канула ровно половина героев ленты.

К этому событию подключили даже Джоша Бролина, сыгравшего Таноса. Он снял видео, в котором щелкает пальцем, чтобы заблокировать пользователей.

Публикация от Josh Brolin (@joshbrolin)

Тем, кто оказался в конечном итоге забанен (а это около 300 тысяч аккаунтов), предложили подписаться на специальный раздел «Внутри камня Души», где пользователи смогут продолжить общаться.

Немного позднее Джо Руссо опубликовал запись с фото, на котором его брат Энтони исчезает. Судя по всему, ему также не удалось пережить массовый геноцид пользователей.

Джо Руссо и исчезающий Энтони Руссо

Фото: Reddit

Напомню, в «Войне бесконечности» Безумный Титан хотел уничтожить ровно половину населения Вселенной, чтобы достичь мирового равновесия.

Профили участников портала Reddit будут заблокированы до премьеры четвертых «Мстителей», которая состоится 2 мая 2019 года.

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