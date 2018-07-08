По собственному желанию: половина почитателей Таноса оказались забанены на популярном портале

Подраздел Thanos Did Nothing Wrong изначально был немного странноватым. Его участники решили, что Танос – никакой на самом деле не злодей, и сами предложили забанить половину форума, ссылаясь на события фильма «Мстители: Война бесконечности», где в небытие канула ровно половина героев ленты.

К этому событию подключили даже Джоша Бролина, сыгравшего Таноса. Он снял видео, в котором щелкает пальцем, чтобы заблокировать пользователей.