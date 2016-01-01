«По любви или за деньги»: медийные лица в рекламе

Мы использовали звезд только в digital-кампаниях. Диму Шурова (Pianoboy)выбрали, потому что он полностью подходит ценностям бренда Pepsi, плюс его любит аудитория. Сам артист говорил, что стал бренд-амбассадором Pepsi, обучаясь в США. Также важную роль сыграло минимальное участие Димы в других рекламных кампаниях, и в итоге команда артиста сделала больше, чем было прописано в контракте. Это очень приятно.

Выбирая бренд для сотрудничества, звезды руководствуются не только финансовым запросом, но и личными предпочтениями, как и обычные люди. Если я люблю Adidas, вряд ли буду покупать Puma или Nike. Всегда видно, где работают за гонорар, а где есть химия между брендом и артистом. И, конечно же, звезды оценивают репутационные риски. Репутация и деньги – это разные плоскости.

Чужие гонорары обсуждать не совсем корректно, но это не заоблачные суммы. Да, есть артисты, которые озвучивают их общественности. Например, Киевстонер в своих интервью говорит, что он готов работать за гонорар от 7000 долларов, но эта сумма ничем не обоснована. В нашем случае ценами занимается аккаунт-менеджер.

Иногда сотрудничество бывает бесплатным. При формировании гонорара Димы его команда оценивала не только текущую кампанию, но и потенциал дальнейшего сотрудничества.

Вложения в рекламу со звездами сложно измерить. Все держится на уровне «зашло/не зашло». В диджитале считать чуть проще, ведь есть понимание охвата кампании, что дало сотрудничество в цифрах. Но делать вывод а-ля «вложил в звезду – и пошли продажи» нельзя. Это скорее имиджевая вещь. Сколько в рекламе недвижимости было продано квартир благодаря звездам, никто не скажет. Взять, к примеру, сотрудничество семейства Повалий и ЖК «Чайка»: их кампания шла очень долго, а затем артисты уехали в Россию и активно «ватничают». Как это сказалось на продажах и репутации комплекса, никто не признается. Но лично мне было противно.