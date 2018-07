По любви: бывшая девушка Джастина Бибера родила ребенка 64-летнему мужу-миллиардеру

Малышку назвали Анастасией. Несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте между супругами, их семейному счастью это ничуть не мешает, хотя вокруг пары до сих пор возникают разговоры относительно искренности чувств молодой жены к бизнесмену.

Ксения Дели и Оссама Фатхи Рабах аль-Шариф поженились в 2016 году на греческом острове Санторини.

Ксения является уроженкой Молдовы. Семь лет назад она уехала в Калифорнию, чтобы заняться модельной карьерой. После переезда в США ее начали охотно приглашать на фотосессии и сняться для обложек известных журналов, таких как Elle, Harper's Bazaar, SportsIllustrated и других.

С Джастином Бибером девушка познакомилась на съемках его клипа What Do You Mean?, где была утверждена на главную женскую роль.

Примечательно, что помимо Бибера Ксения также встречалась с другим популярным исполнителем – российским певцом Егором Кридом.