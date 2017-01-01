Плагиат или нет: бурные обсуждения вокруг песни Tayanna

Пока мы радовались результатам первого полуфинала нацотбра Евровидения-2017, в соцсетях уже образовался скандал: финалистку TAYANNA (она же Татьяна Решетняк) обвинили в плагиате.

Речь идет о песне под названием «I Love You», с которой она участвует в нацотборе.

Все началось с поста продюсера певицы Alyosha Вадима Лисицы в адрес TAYANNA.