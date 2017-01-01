Плагиат или нет: бурные обсуждения вокруг песни Tayanna

Пока мы радовались результатам первого полуфинала нацотбра Евровидения-2017, в соцсетях уже образовался скандал: финалистку TAYANNA (она же Татьяна Решетняк) обвинили в плагиате.
Речь идет о песне под названием «I Love You», с которой она участвует в нацотборе.
Все началось с поста продюсера певицы Alyosha Вадима Лисицы в адрес TAYANNA.
Сама Татьяна Решетняк отреагировала на это очень сдержанно, написав: «Спасибо, Вадим!»
«Это пиар, нас раскрутили в 2010 именно так», – ответил ей Лисица.
Напомню, в 2010 году песню певицы Alyosha «To Be Free» посчитали плагиатом, в связи чем сняли с конкурса. В итоге артистка отправилась на Евровидение с композицией «Sweet People».
В свою очередь известный режиссер и креативный продюсер Евровидения-2017 Олег Боднарчук считает, что песня Решетняк совсем не похожа на произведение группы «Подиум».
«Я послушал, мне не похоже», – отметил Олег Боднарчук.
Далее слово взял исполнительный продюсер Макса Барских Александр Кажиян, ведь песню «I Love You» Татьяна создала вместе с Барских. TAYANNA написала основную часть музыки, а Макс выступил саунд-продюсером, автором слов, сочинив англоязычный текст.
«Дорогой Вадим! – пишет Александр Кажиян. – Я, будучи несостоявшимся музыкантом, с большим трепетом отношусь к людям, поцелованным музой. В этом смысле ты, конечно же, не исключение. И все-таки я не смог пройти мимо твоего вчерашнего поста. А если быть точнее - твоих комментариев под ним. Внимательно ознакомившись с тем, что ты пишешь в посте и под ним, я так и не увидел твоей четкой позиции: то ли ты искренне распереживался, почем зря; то ли ты рефлексируешь; то ли решил присоединиться к нашему пиар-отделу и посодействовать... Короче, сплошной когнитивный диссонанс. Но никакой пиар не стоит того, чтобы из музыканта и продюсера, написавшего за одну ночь новую песню для своего артиста, превращаться в баламута. Я опубликовал это сообщение здесь для того, чтобы при личной встрече мы могли посмотреть друг другу в глаза и пожать руки. Как мы всегда это делаем при случае. По-прежнему восхищаюсь вашим с Алешей тандемом и его прекрасными творческими плодами», - написал он.
Со слова «дорогой» начал свой ответных ход и Вадим Лисица:
«Дорогой Саша. Мне небезразлично то, что я вижу и слышу. Тем более если это связано с Татьяной Решетняк. А еще и с Евровидением! - пишет он. - В этом конкурсе, как нигде, внимательно следят за чистотой материала конкурсантов. Я лишь, заметив сходство, об этом написал. Мое отношение к данному случаю - обеспокоенность будущим этой песни и Тани на Евровидении. Благодарю за поцелуй музыкой и за рукопожатия! Я однажды проникся уважением к тебе, Тане, Мише, Оле, Алану и всей вашей нереально крутой команде и не допускаю мысли это уважение потерять».
Не хочу быть частью этого спора, но считаю, что песня TAYANNA и группы «Подиум» вообще не похожи. А вы как думаете?
Фото: Максим Лисовой