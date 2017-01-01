Писатель-перебежчик Платон Беседин – о дерьме на российском ТВ

Привожу слова Беседина без изменений:

«Вот, знаете, удивительное желание у телеканалов накормить российского зрителя дерьмом ненависти и нетерпимости. Студия «Пусть говорят», обсуждают гибель Ирины Бережной. А дальше – как работает фишечка «накорми дерьмом».

Приходит укрполитолог Дмитрий Суворов. Понятно, что на деле к Украине он никакого отношения не имеет, а живет в Москве и ходит по шоу за деньги. Но сидит Суворов в вышиванке и заявляет: «Бог забирает людей, которые желают зла Украине». Ух ты, гад, поганый хохол! У зрителя автоматом щелкает: поганый, гадкий украинец. А дальше начинается проекция на всю Украину. И Суворов, отрабатывая заказ, продолжает: «А как я должен относиться к стране, которая пришла с войной в мой дом?» Какой, бл*ть, твой дом? Ты живешь в Медведково и жрешь дерьмо на первых каналах! Какой твой дом?

Дальше появляется г-н Караулов, который выносит вердикт о том, как плохо быть подлым на телевидении. Наши, мол, люди такого себе не позволяли. Караулов, на котором пробы негде ставить, забыл сказать, что Суворов и есть ваш человек. После чего с позором хохла Суворова изгоняют из студии. Украина как бы повержена.

Вот только какое отношение все это имеет к Украине? И сколько еще будет продолжаться этот дешевый цирк? Агония затянется, потому что ни на один российский канал, похоже, уже невозможно затащить хотя бы одного человека, реально имеющего отношение к Украине. А пугать чем-то надо.

Ох же ж, Суворов, ох же ж, дерьмоед. Только на самом деле жрет дерьмо не он, а тот, кто смотрит эту гнусь в регионах России.

Ощущение, что крах СССР, который про*рали в том числе из-за бездарной топорной пропаганды на ТВ, ничему этих людей не научил. Они работают по тем же самоубийственным лекалам. Видимо, чтобы про*рать еще одну страну. Мастера телеэкрана, брр».

Сколько же еще нас ждет таких прозрений? Ох, чувствую, много.

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