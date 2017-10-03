Пикантная свадебная фотосессия голландских молодоженов стала вирусной

Клоутер запечатлел невесту, стоящую на коленях перед женихом со спущенными штанами.

«Некоторые невесты не могут дождаться брачной ночи, – комментирует снимок Мишель ван дер Клоутер. – К счастью, они уже сказали «да» и были официально женаты. Любой, кто считает, что это оскорбительно, по-моему, по-прежнему живет в 1996 году».

Также сообщается, что идея фотографии принадлежала одной из матерей молодоженов, правда, чьей именно, не уточняется.