Пиарщица Регины Тодоренко обвинила киевских мужчин в низкорослости

"То ли потому, что много времени проводят в своих машинках, то ли от того, что в молодости, чтобы чего-то достичь, приходилось прогибаться, то ли от того, что на свежем воздухе мало бывают и не тянутся к солнцу", - перечислила Примина возможные причины низкого роста у мужчин.

Я уже представляю лицо возмущенного читателя, но не спешите бросать ноутбук в стену. 185 сантиметров, именно такой рост у Кати. Сразу становится очевидно, что она много гуляет на воздухе, тянется к солнцу и ни в коем случае не прогибается ради личных достижений. Потому и рослая.

Далее Катя рассказала историю, больше похожую на старый анекдот или комикс из газеты "Перец", суть которой сводится к тому, что ей совершенно не интересны низкие мужчины.

Что могу сказать, всех стричь под одну гребенку думаю все же не стоит, ведь можно нарваться на негативную реакцию низкорослой общественности. Вместо этого лучше посетить баскетбольный матч, ну или попробовать сменить каблуки на кеды. Ну, а вообще дело ведь не в росте, а в харизме!