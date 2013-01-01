Pianoбой записал украинскую версию «Родины»

Русскоязычная версия песни «Родина» была записана Дмитрием Шуровым еще в сентябре 2013 года. Премьера состоялась за два месяца до Майдана. С этого момента песня обрела статус патриотической.

Как сообщает buro24/7, в феврале этого года Шурову пришло письмо от учительницы из Лисичанска Луганской области Катерины Галенко. Женщина перевела текст «Родины» на украинский язык, чем полностью переосмыслила песню.