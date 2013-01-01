Pianoбой записал украинскую версию «Родины»

Русскоязычная версия песни «Родина» была записана Дмитрием Шуровым еще в сентябре 2013 года. Премьера состоялась за два месяца до Майдана. С этого момента песня обрела статус патриотической.
Как сообщает buro24/7, в феврале этого года Шурову пришло письмо от учительницы из Лисичанска Луганской области Катерины Галенко. Женщина перевела текст «Родины» на украинский язык, чем полностью переосмыслила песню.
«Для меня создание новой версии стало настоящим испытанием, потому что оригинальная песня глубоко проросла в меня после сотен концертов и исполнений, – рассказывает Шуров. – Но я решился на эту запись, потому что песня получила не только новую аранжировку и перевод – она приобрела иной смысл. В ней отражен взгляд человека, у которого Родину хотят отобрать, а он борется до последнего за нее и за все ценное, что для него есть в жизни».
Фото: uFest.in.ua