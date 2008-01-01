Пианист-виртуоз Евгений Хмара впервые стал отцом

Друзья, у нас сегодня просто какой-то родильный дом, а не лента новостей! Спешу сообщить, что композитор и пианист Евгений Хмара стал отцом. Как пишет KP.UA, во время недавнего выступления присутствующие смогли увидеть на экранах, расположенных в зале, жену Евгения Дарью Ковтун, участницу шоу «Х-Фактор 4». Пианист разоткровенничался и рассказал о пополнении в семье. У композитора родился сын, которого назвали Николаем.

«Я всегда считал себя счастливым человеком, но теперь с уверенностью могу сказать, что не на все сто процентов, – признался Евгений. – Совсем недавно я стал папой!»

Поздравляем!

Фото: obozrevatel.com