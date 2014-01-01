Певицу, исполняющую песню «Трезвая», госпитализировали из-за передозировки наркотиков

Как сообщают западные СМИ, 25-летняя американская певица Деми Ловато была доставлена в больницу Лос-Анджелеса.
Причиной госпитализации звезды называли передозировку героином. По информации источников, певица была найдена без сознания в своем доме в Голливуде. Вместе с ней находились двое ее друзей, которые, как сообщается, спасли ей жизнь. Увидев, что Деми потеряла сознание, они дали лекарство, которое применяется в качестве антидота при передозировках наркотиков.
Деми Ловато уже много лет борется с наркозависимостью. Более того, несколько лет назад она призналась, что страдает биполярным расстройством. В июне певица выпустила песню под названием Sober, в которой рассказала о том, что у нее случился рецидив после шести лет трезвой жизни.
Многие поклонники и звезды, включая Эллен Дедженерес, выразили слова поддержки в адрес Ловато.
«Деми, желаем тебе скорейшего выздоровления! Ты милая и простая, не то что эти дети-богачи, которые боятся признаться в своих проблемах и якобы используют лечение волчанки, чтобы скрыть свою наркоманию», – написали фанаты, сравнивая Деми с Селеной Гомес.
Напомню, бывшая девушка Джастина Бибера заявила в 2014 году о том, что лечится от тяжелого недуга. Однако во многих СМИ появились сообщения о том, что таким образом Селена Гомес скрывает лечение от алкогольной и наркотической зависимостей.