Певицу, исполняющую песню «Трезвая», госпитализировали из-за передозировки наркотиков

Деми Ловато уже много лет борется с наркозависимостью. Более того, несколько лет назад она призналась, что страдает биполярным расстройством. В июне певица выпустила песню под названием Sober, в которой рассказала о том, что у нее случился рецидив после шести лет трезвой жизни.

Многие поклонники и звезды, включая Эллен Дедженерес, выразили слова поддержки в адрес Ловато.

«Деми, желаем тебе скорейшего выздоровления! Ты милая и простая, не то что эти дети-богачи, которые боятся признаться в своих проблемах и якобы используют лечение волчанки, чтобы скрыть свою наркоманию», – написали фанаты, сравнивая Деми с Селеной Гомес.

Напомню, бывшая девушка Джастина Бибера заявила в 2014 году о том, что лечится от тяжелого недуга. Однако во многих СМИ появились сообщения о том, что таким образом Селена Гомес скрывает лечение от алкогольной и наркотической зависимостей.