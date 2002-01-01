Певица Ольга Горбачева будет ведущей на канале «Прямой»

Ольга Горбачева работала ведущей и программным директором на музыкальном канале Biz-TV, затем – программным директором «Русского радио», вела программы «Доброе утро, Украина» и «Студия 5М» на «Первом национальном». В 2002–2007 годах работала шеф-редактором и ведущей музыкальной программы «Мелорама» на телеканале «Интер». Десять лет назад она ушла с телевидения, чтобы заняться музыкальной карьерой – сначала пела в группе «Арктика», а затем сольно. Ольга является женой продюсера Юрия Никитина и воспитывает двух дочерей.

Напомним, канал «Прямой» стартует 24 августа на базе переформатированного телеканала «Тонис», владельцем которого стал политик Владимир Макеенко. Обновлением телеканала занимаются экс-генпродюсер NewsOne Алексей Семенов, а также телеведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский. На канале будут работать телеведущая «2+2» Каролина Ашион, экс-ведущая «Подробностей» на «Интере» Юлия Шпачинская, политолог и телеведущий Александр Лирчук (ведет программу «Криминал» в рамках проекта prm.global), Сергей Дойко (13 лет проработал на телеканале «Киев»), американский политолог и телеведущий Питер Залмаев, критик Константин Дорошенко.

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