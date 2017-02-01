Певица Бейонсе беременна двойней

Я прямо не знаю, что сказать! Буквально недавно стало известно, что у Фаррелла Уильямса родилась тройня, и тут Бейонсе сообщает, что ожидает двойню!
Певица поделилась радостной новостью в своем Instagram – на фотографии она показала округлившийся животик.
«Мы хотим поделиться нашей любовью и радостью, – говорит Бейонсе. – Нас благословили дважды. Я счастлива, что наша семья пополнится двойней. Мы благодарим вас за ваши добрые пожелания».
Как и следовало ожидать, пост с фотографией беременной Бейонсе в нижнем белье стал самым популярным в Instagram.
Всего за восемь часов запись певицы собрала шесть с половиной миллионов «лайков», а на данный момент их более семи миллионов.
Заглавное фото: facebook.com/beyonce