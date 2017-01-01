Петров на охоте, Влащенко без макияжа и Кисельчук в шортиках: как медийщики провели уик-энд

В понедельник я традиционно рассказываю вам о том, как и где украинские медийщики провели выходные.
«Я провела за кордоном десять днів, – пишет Екатерина. – Це зовсім недовго. Іноді було в десять, в двадцять разів довше. Але я скучала і рада повернутися, хоч тут і холодно!»
Телеведущий Андрей Бедняков возвращаться из путешествия не собирается! На этих выходных он посетил свой любимый город Нью-Йорк.
«Город, который я называю своим Любимым городом в мире! – пишет Бедняков. – Городом, который всегда будет входить в Бедняковские Топ-3!»
Телеведущая Соломия Витвицкая вместе с проектом «Переможці» отправилась в Прагу.
«В местах, где много туристов (и я в том числе), мне нравится проснуться пораньше и гулять, пока немноголюдно, – рассказывает Надежда. – В Порту днем было градусов 20 тепла, а с утра не больше +9. Поэтому красная не только куртка, но и нос».
А телеведущая Татьяна Гончарова была во Франции.
«Голые ноги и шубы, голые пятки и угги, – подписала снимок Гончарова. – Сегодня солнце бьет в глаза».
Доктор философии Жюли Реше поделилась со своими подписчиками снимками с Кипра.
«Майже вже зимове, холодне море, порожній пляж, – пишет телеведущий. – Ідеальний рецепт релаксу для будь-якої людини публічної професії».
Григорий Решетник провел выходные в семейном кругу в теплых краях.
«Отцовское счастье! – пишет Григорий. – Признаюсь, быть папой двух пацанов непросто – у тебя просто не существует свободного времени. Они всегда с тобой – копируют, подражают, придумывают, веселятся и, надеюсь, немножечко гордятся».
Вместе с семьей, а точнее с ее женской половиной, провела выходные и Ольга Фреймут.
«Схожi?» – спрашивает своих подписчиков Фреймут.
Главному редактору Playboy Владу Иваненко было скучно – и он запостил свой осенний лук.
«Так выглядит хороший, добрый человек, а не мудак какой-нибудь», – написал Влад.
Наталья Влащенко провела сказочное воскресенье: спала до десяти утра, полдня валялась на диване с книжкой, не красилась и отправилась вечером в кино в домашнем свитере.
«Мечты сбываются, – пишет Влащенко. – Спать до десяти, не краситься, полдня валяться на диване с книжкой, а вечером пойти с мужем в кино прямо в домашнем свитере и с дурацким хвостиком».
Снежана Егорова и ее старшая дочь Стася селфились с Дэвидом Линчем.
Под снимком Кисельчук разместила стихотворение Михайля Семенко.
Телеведущая Марина Леончук поделилась со своими подписчиками «выходной философией».
Если кратко, то Марина советует не жаловаться, учиться, не заботиться о том, что о тебе думают другие, действовать и проводить время с людьми, которых любишь.
Медиаменеджер Владимир Петров охотился на фазана.
Наивные подписчики Владимира все еще надеются, что свою добычу он выпустил на волю.
А вот так Василиса Фролова и Каролина Ашион готовятся к тяжелой рабочей неделе.