Петров на охоте, Влащенко без макияжа и Кисельчук в шортиках: как медийщики провели уик-энд

«Я провела за кордоном десять днів, – пишет Екатерина. – Це зовсім недовго. Іноді було в десять, в двадцять разів довше. Але я скучала і рада повернутися, хоч тут і холодно!»

Телеведущий Андрей Бедняков возвращаться из путешествия не собирается! На этих выходных он посетил свой любимый город Нью-Йорк.