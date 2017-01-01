ТЕЛЕКРИТИКА

Петров на охоте, Влащенко без макияжа и Кисельчук в шортиках: как медийщики провели уик-энд

Дуся

В понедельник я традиционно рассказываю вам о том, как и где украинские медийщики провели выходные.


Уже который понедельник я начинаю с «недільної фоти для дєвачєк» блогера Александра Барабошко.

Фото: facebook.com

Писательница Екатерина Бабкина на этих выходных вернулась в Украину.

Фото: instagram.com

«Я провела за кордоном десять днів, – пишет Екатерина. – Це зовсім недовго. Іноді було в десять, в двадцять разів довше. Але я скучала і рада повернутися, хоч тут і холодно!»

Телеведущий Андрей Бедняков возвращаться из путешествия не собирается! На этих выходных он посетил свой любимый город Нью-Йорк.

Фото: instagram.com

«Город, который я называю своим Любимым городом в мире! – пишет Бедняков. – Городом, который всегда будет входить в Бедняковские Топ-3!»

Телеведущая Соломия Витвицкая вместе с проектом «Переможці» отправилась в Прагу.

Фото: instagram.com

Ведущая шоу «Все буде добре!» на канале СТБ Надежда Матвеева наслаждалась уик-эндом в Португалии.

Фото: instagram.com

«В местах, где много туристов (и я в том числе), мне нравится проснуться пораньше и гулять, пока немноголюдно, – рассказывает Надежда. – В Порту днем было градусов 20 тепла, а с утра не больше +9. Поэтому красная не только куртка, но и нос».

А телеведущая Татьяна Гончарова была во Франции.

Фото: facebook.com

«Голые ноги и шубы, голые пятки и угги, – подписала снимок Гончарова. – Сегодня солнце бьет в глаза».

Доктор философии Жюли Реше поделилась со своими подписчиками снимками с Кипра.

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Телеведущий Богдан Буткевич тоже предпочел провести уик-энд на берегу моря – он посетил Одессу и поделился идеальным рецептом отдыха для публичных людей.

«Майже вже зимове, холодне море, порожній пляж, – пишет телеведущий. – Ідеальний рецепт релаксу для будь-якої людини публічної професії».

Григорий Решетник провел выходные в семейном кругу в теплых краях.

Фото: instagram.com

«Отцовское счастье! – пишет Григорий. – Признаюсь, быть папой двух пацанов непросто – у тебя просто не существует свободного времени. Они всегда с тобой – копируют, подражают, придумывают, веселятся и, надеюсь, немножечко гордятся».

Вместе с семьей, а точнее с ее женской половиной, провела выходные и Ольга Фреймут.

Фото: instagram.com

«Схожi?» – спрашивает своих подписчиков Фреймут.

Главному редактору Playboy Владу Иваненко было скучно – и он запостил свой осенний лук.

Фото: instagram.com

«Так выглядит хороший, добрый человек, а не мудак какой-нибудь», – написал Влад.

Наталья Влащенко провела сказочное воскресенье: спала до десяти утра, полдня валялась на диване с книжкой, не красилась и отправилась вечером в кино в домашнем свитере.

Фото: facebook.com

«Мечты сбываются, – пишет Влащенко. – Спать до десяти, не краситься, полдня валяться на диване с книжкой, а вечером пойти с мужем в кино прямо в домашнем свитере и с дурацким хвостиком».

Снежана Егорова и ее старшая дочь Стася селфились с Дэвидом Линчем.

Фото: instagram.com

Дуся

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Татьяна Кисельчук гуляла по осеннему Киеву в шортиках и загадочно смотрела вдаль.

Фото: facebook.com

Под снимком Кисельчук разместила стихотворение Михайля Семенко.

Телеведущая Марина Леончук поделилась со своими подписчиками «выходной философией».

Фото: instagram.com

Если кратко, то Марина советует не жаловаться, учиться, не заботиться о том, что о тебе думают другие, действовать и проводить время с людьми, которых любишь.

Медиаменеджер Владимир Петров охотился на фазана.

Фото: instagram.com

Наивные подписчики Владимира все еще надеются, что свою добычу он выпустил на волю.

А вот так Василиса Фролова и Каролина Ашион готовятся к тяжелой рабочей неделе.

Фото: facebook.com

«Готуємось… жваво обговорюємо мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення», – подписала снимок Василиса.

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