Петр Порошенко: «России не нужно было участие в Евровидении - ей нужна была провокация»

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал запрет СБУ на въезд в Украину участницы Евровидения от России.
На пресс-конференции в Латвии президент Украины рассказал, что думает о ситуации с Юлией Самойловой.
Видео было опубликовано на официальной соцстраничке Порошенко.
«Как известно, России не нужно было участие в Евровидении - ей нужна была провокация. Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать», – заявил Петр Порошенко.
Фото: facebook.com/petroporoshenko
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