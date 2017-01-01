ТЕЛЕКРИТИКА

Петр Порошенко: «России не нужно было участие в Евровидении - ей нужна была провокация»

Дуся

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал запрет СБУ на въезд в Украину участницы Евровидения от России.

На пресс-конференции в Латвии президент Украины рассказал, что думает о ситуации с Юлией Самойловой.

Видео было опубликовано на официальной соцстраничке Порошенко.


«Как известно, России не нужно было участие в Евровидении - ей нужна была провокация. Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать», – заявил Петр Порошенко.

Фото: facebook.com/petroporoshenko




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