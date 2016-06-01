ТЕЛЕКРИТИКА

Петр Павленский получил политическое убежище во Франции

Дуся
Власти Франции предоставили убежище художнику Петру Павленскому. Об этом сообщает AFP со ссылкой на адвоката Павленского.

В январе 2017 года Петр объявил, что он и его семья уехали из России. Решение покинуть страну художник-акционист объяснил тем, что актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила его в сексуальном насилии.

Петр Павленский – художник-акционист, чьи акции направлены на критику полицейского режима в России. Во время последней акции «Угроза» он поджег дверь здания ФСБ в Санкт-Петербурге, имитируя события Майдана. В одной из самых известных акций («Фиксация» в 2013 году) Петр прибил свою мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади в Москве. Суды над собой художник превращал в перформанс, используя действия власти в своих целях.

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