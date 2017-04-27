Песня группы «ДахаБраха» появилась в третьем сезоне сериала «Фарго»

«ДахаБраха» – украинская группа, выступающая в стиле этно-хаус, была создана Владом Троицким в театре «Дах». Коллектив записал пять отдельных альбомов («На добраніч», «Ягудки», «На межі», «Light» та «Шлях») и один – совместно с белорусским трио PortMone. «ДахаБраха» выступала на многих украинских фестивалях, в том числе на международных, таких как Glastonbury в 2016 году. Этим летом группа в третий раз выйдет на сцену фестиваля Sziget в Венгрии.

Фото: Concert.ua