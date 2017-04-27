ТЕЛЕКРИТИКА

Песня группы «ДахаБраха» появилась в третьем сезоне сериала «Фарго»

Дуся
Друзья, мне пришлось пару раз себя ущипнуть, чтобы понять: это правда. Украинская группа «ДахаБраха» стала причастной к культовому сериалу «Фарго». Во второй серии третьего сезона сериала можно услышать трек «Шо з-под дуба», передает Hromadske.ua.

«You know what we mean», – написано на официальной страничке группы в Instagram.

Напомню, что первая серия третьего сезона появилась в эфире 19 апреля этого года.

Группа «ДахаБраха» также исполняла трек «Шо з-под дуба» в эфире американской радиостанции KEXP и в шоу канала «BBC Two».

«ДахаБраха» – украинская группа, выступающая в стиле этно-хаус, была создана Владом Троицким в театре «Дах». Коллектив записал пять отдельных альбомов («На добраніч», «Ягудки», «На межі», «Light» та «Шлях») и один – совместно с белорусским трио PortMone. «ДахаБраха» выступала на многих украинских фестивалях, в том числе на международных, таких как Glastonbury в 2016 году. Этим летом группа в третий раз выйдет на сцену фестиваля Sziget в Венгрии.

Фото: Concert.ua



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