Пес главного редактора издания «Платформа» стал медиаперсоной

Главный редактор украинского издания «Платформа» Юрий Марченко пытается сделать из своего мопса по кличке Агамемнон медиаперсону. Если раньше Марченко брал собой пса почти на все светские мероприятия, где мопс порядком всем надоел, то теперь Юрий пошел дальше и пригласил к себе домой съемочную группу «UA: Перший», чтоб те сняли сюжет о питомце главреда. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook
По рассказу Юрия жизнь пса практически ничем не отличается от жизни медийщика - поел, "похрюкал", "кокетливо пошевелил пузом", "пришвартовался носом к чеьй-то заднице", "нассал на стену". В целом сносный рассказ влюбленного в своего питомца собачника для почитателя собак.
Главный продюсер «UA: Суспільне мовлення» Татьяна Кисельчук также поделилась репортажем со съемки, к которому судя по всему она приложила руку. Кисельчук поведала, что снимали пса для передачи "Кто в доме хозяин", которая выходит в эфир на канале вот уже 20 лет.
В связи с этим возникает вопрос к Татьяне - почему «UA:Перший» не открывает новые лица, а эксплуатирует давно приевшихся медийщиков в лице опостылевшего Агамемнона?