Пес главного редактора издания «Платформа» стал медиаперсоной

По рассказу Юрия жизнь пса практически ничем не отличается от жизни медийщика - поел, "похрюкал", "кокетливо пошевелил пузом", "пришвартовался носом к чеьй-то заднице", "нассал на стену". В целом сносный рассказ влюбленного в своего питомца собачника для почитателя собак.

Главный продюсер «UA: Суспільне мовлення» Татьяна Кисельчук также поделилась репортажем со съемки, к которому судя по всему она приложила руку. Кисельчук поведала, что снимали пса для передачи "Кто в доме хозяин", которая выходит в эфир на канале вот уже 20 лет.