Первый блин комом: певица Мария Максакова решила стать видеоблогером

Однако пользователи сети настроены не так оптимистично, как Мария, и довольно критически отнеслись к инициативе оперной певицы. Ей посоветовали уволить оператора, купить хорошую камеру, не вспоминать об убитом муже и добавить в ролики больше пьяных тусовок. Хотя были и те, кто назвал Максакову умницей и пожелал ей удачи.

Первый влог посмотрели более 19 тысяч раз, однако «дислайков» было поставлено в два раза больше, чем отметок «нравится».

Вскоре Мария опубликовала второе видео, количество просмотров которого не дотянуло даже до тысячи. Все же к советам комментаторов по улучшения качества роликов иногда следует прислушиваться.

Некоторые русские СМИ сравнили Максакову с Дианой Шурыгиной, которая стала неожиданно знаменитой благодаря истории об изнасиловании, рассказанной в телепередаче «Пусть говорят».

Напомню, о Марии Максаковой заговорили после убийства в Киеве ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.