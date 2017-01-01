ТЕЛЕКРИТИКА

Первый блин комом: певица Мария Максакова решила стать видеоблогером

Дуся
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова оперная певица Мария Максакова приняла решение стать видеоблогером и запустила свой YouTube-канал. Об этом она сообщила в Facebook.

Фото: Facebook.com

Над названием Мария не стала долго думать и назвала канал просто – Maria Maksakova. В первое опубликованное видео Максаковой попал мэр Киева Виталий Кличко. Мария также показала подготовку к выступлениям и похвасталась тем, что стала самой популярной женщиной по версии запрещенного в Украине «Яндекса». Певица пообещала показать подписчикам «разнообразную и интересную» жизнь в Киеве.

Однако пользователи сети настроены не так оптимистично, как Мария, и довольно критически отнеслись к инициативе оперной певицы. Ей посоветовали уволить оператора, купить хорошую камеру, не вспоминать об убитом муже и добавить в ролики больше пьяных тусовок. Хотя были и те, кто назвал Максакову умницей и пожелал ей удачи.

Первый влог посмотрели более 19 тысяч раз, однако «дислайков» было поставлено в два раза больше, чем отметок «нравится».

Вскоре Мария опубликовала второе видео, количество просмотров которого не дотянуло даже до тысячи. Все же к советам комментаторов по улучшения качества роликов иногда следует прислушиваться.

Некоторые русские СМИ сравнили Максакову с Дианой Шурыгиной, которая стала неожиданно знаменитой благодаря истории об изнасиловании, рассказанной в телепередаче «Пусть говорят».

Напомню, о Марии Максаковой заговорили после убийства в Киеве ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

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