Первая дружба, первые драки и первая любовь: как медийщики отмечали День знаний

Посмотрела, как медийщики отмечали 1 сентября, и решила поделиться с вами.
Шоумен Владимир Зеленский показал свою школьную фотографию и окунулся в воспоминания.
Марина Леончук, неизвестно куда запропастившаяся, нашлась на школьной линейке у сына.
Артист и продюсер Потап успел сцепиться с чьим-то отцом на первом звонке. Правда, все обошлось, но при ребенке все же следует держать себя в руках.
Леся Никитюк написала, что провела 1 сентября в бассейне, с которым она неразлучна вот уже 42 года. Стоит отметить, что Леся хорошо выглядит для своего возраста.
Анатолий Анатолич просто сфотографировал букет с ногами.
Директор диджитал-направления в «1+1 media» Анна Ткаченко
спросила у родителей, где ее фотографии с линейки, на что получила ответ: «Что-то не получилось».
А ведущая и журналист телеканала «Интер» Анастасия Даугуле призналась, что сама себя записала в первый класс, но как работает телевизор, до сих пор не знает, хотя и уважает физику.