Первая дружба, первые драки и первая любовь: как медийщики отмечали День знаний

«В этом неловко признаваться, но в первый класс я записалась сама, – вспоминает ведущая. – Родителям на предварительном собеседовании сказали, что в шесть лет отдавать рано. На следующий день я перелезла через забор детского сада (благо школа была ровно через дорогу), пошла прямиком к директору и сказала: «Я очень хочу учиться! Не могу ждать, когда исполнится семь лет. Мне скучно в детском саду. Я уже готова. Возьмите меня, пожалуйста!» И строгая директриса дрогнула.

Так я стала самой младшей ученицей в 1-А, о чем никогда не пожалела. Действительно, чего околачиваться в детском саду, когда вокруг столько интересного! Может, мне повезло с педагогами, но практически не прогуливала. Разве что изредка просыпала первые уроки.

Любила все предметы, особенно математику, алгебру, геометрию, доказательство теорем, решение уравнений на два листа. Химия и физика казались настоящими таинствами. До сих пор не понимаю, как работает телевизор, но физику по-прежнему уважаю.

И всегда помню школьный запах. Аромат свежей выпечки, доносившийся из столовой после третьего урока. И волшебные булочки с изюмом, корицей и румяной корочкой. Это сейчас я придирчиво прикидываю гликемический индекс, интересуюсь наличием глютена и вообще перестала употреблять тесто, особенно дрожжевое, особенно из белой муки, особенно сладкое; сейчас мне практически невозможно найти булочку, которую хотелось бы так жадно съесть. Но те школьные с изюмом... м-м-м!

Люблю первое сентября!»

Фото: facebook.com