ТЕЛЕКРИТИКА

Первая дружба, первые драки и первая любовь: как медийщики отмечали День знаний

Дуся

Посмотрела, как медийщики отмечали 1 сентября, и решила поделиться с вами.


Шоумен Владимир Зеленский показал свою школьную фотографию и окунулся в воспоминания.

«Школа – это первая дружба, первая любовь, первые конфликты, все самое первое, – пишет шоумен. – Первые знания, которые всасываешь, как губка. Безумно приятное время. Я не люблю оглядываться в прошлое, но школа – это единственное из прошлого, куда хочется вернуться. Река, в которую хочется войти второй раз. Школьное время ассоциируется с постоянными изменениями. Мое поколение в школе застало три периода – жизнь в СССР, момент распада Союза, и заканчивали школу мы уже в независимой Украине. Поэтому именно наше поколение застало переход от значков к пионерским галстукам. Какое-то межпланетное состояние – несколько стран с разной валютой и устоем находились в один момент на одной и той же территории».

Фото: instagram.com

Марина Леончук, неизвестно куда запропастившаяся, нашлась на школьной линейке у сына.

«Вы спрашивали, куда я исчезла, а как по мне, я наконец-то нашла себя и вошла в состояние, когда мне так хорошо, что, кажется, другого мира и не существует, – рассказывает Марина. – А на ваш главный вопрос, где и когда мы увидимся, я отвечу в ближайший понедельник. Спасибо за понимание, друзья. 90 дней  лета были такими, как я и запланировала, и даже больше, не без вас, да. Впереди осень, а сегодня мое лучшее 1сентября».

Фото: instagram.com

Артист и продюсер Потап успел сцепиться с чьим-то отцом на первом звонке. Правда, все обошлось, но при ребенке все же следует держать себя в руках.

«Сьогодні на лінійці мого сина поцапався з одним батьком, він, скажімо, діяч культури, – говорит Потап. – І так я легенько його підковирнув  – і на мене полилося лайно, і так швидко і багато, що я зрозумів – я не готовий стільки навіть говорити на цю тему, і моє внутнрішнє лайно якось швидко закінчилось... Я так дивився на нього, і якось мені за нього стало незручно... Він такий дорослий, і так у нього не все виходить у цій культурній діяльності, а тут я зі своєю вічно задоволеною мармизою, в білому піджаку Містер Успіх... Просто я подумав: навіщо ж ми так все руйнуємо і розділяємо? Якими б ми були сильними в своїй єдності... А він все говорив і говорив про те, що я  – «гоп-культура», і ті ж самі штампи на кшталт «ви і ми  – це різні полюси». І я зрозумів, що в мене немає стільки гніву, що я був не правий по відношенню до нього, що він не винуватець в цій ситуації, і він не причина того, що в головах безлад. Я підійшов перший  – і ми сказали один одному добрі слова, бо це ж бо лінійка 1 вересня. Я подумав: навіщо марнувати час на погане, він (час) все зробить сам, добро переможе! P. S. Не чіпляйте лайно, а якщо вже вступили, не давіть на нього – не марнуйте час!»

Фото: instagram.com

Леся Никитюк написала, что провела 1 сентября в бассейне, с которым она неразлучна вот уже 42 года. Стоит отметить, что Леся хорошо выглядит для своего возраста.

«Когда-то 1 сентября меня привели в школу, и в этот же день – в бассейн, – вспоминает Леся. – С тех пор уже 42 года мы неразлучны».

Фото: instagram.com

Анатолий Анатолич просто сфотографировал букет с ногами.

Фото: instagram.com

Директор диджитал-направления в «1+1 media» Анна Ткаченко спросила у родителей, где ее фотографии с линейки, на что получила ответ: «Что-то не получилось».

«Что вы знаете о детских травмах», – жалуется Анна.

Фото: facebook.com

А ведущая и журналист телеканала «Интер» Анастасия Даугуле призналась, что сама себя записала в первый класс, но как работает телевизор, до сих пор не знает, хотя и уважает физику.

«В этом неловко признаваться, но в первый класс я записалась сама, – вспоминает ведущая. – Родителям на предварительном собеседовании сказали, что в шесть лет отдавать рано. На следующий день я перелезла через забор детского сада (благо школа была ровно через дорогу), пошла прямиком к директору и сказала: «Я очень хочу учиться! Не могу ждать, когда исполнится семь лет. Мне скучно в детском саду. Я уже готова. Возьмите меня, пожалуйста!» И строгая директриса дрогнула.

Так я стала самой младшей ученицей в 1-А, о чем никогда не пожалела. Действительно, чего околачиваться в детском саду, когда вокруг столько интересного! Может, мне повезло с педагогами, но практически не прогуливала. Разве что изредка просыпала первые уроки.

Любила все предметы, особенно математику, алгебру, геометрию, доказательство теорем, решение уравнений на два листа. Химия и физика казались настоящими таинствами. До сих пор не понимаю, как работает телевизор, но физику по-прежнему уважаю.

И всегда помню школьный запах. Аромат свежей выпечки, доносившийся из столовой после третьего урока. И волшебные булочки с изюмом, корицей и румяной корочкой. Это сейчас я придирчиво прикидываю гликемический индекс, интересуюсь наличием глютена и вообще перестала употреблять тесто, особенно дрожжевое, особенно из белой муки, особенно сладкое; сейчас мне практически невозможно найти булочку, которую хотелось бы так жадно съесть. Но те школьные с изюмом... м-м-м!

Люблю первое сентября!»

Фото: facebook.com

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