«Персональные решения не влияют на Евровидение»: Вячеслав Кириленко об уходе команды организаторов

Заявление команды продюсеров Евровидения, думаю, взволновало каждого. В какой-то момент показалось, что сам конкурс оказался перед угрозой срыва. Но вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко решил всех успокоить. В ответ на уход команды организаторов он сообщил, что «никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса», передает TSN.UA.
По словам вице-премьер-министра Украины, подготовка к музыкальному первенству осуществляется в плановом режиме.
«Для проведения песенного конкурса правительство выделило 455 миллионов гривен из государственного бюджета, а город Киев – 200 миллионов гривен, принят устав НОТУ, ряд правительственных постановлений и другие необходимые решения на всех уровнях, – отмечается в заявлении чиновника. – Национальная общественная телерадиокомпания Украины как вещатель-организатор Евровидения-2017 в тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом реализовывают совместный план действий по подготовке к песенному конкурсу. Несмотря на ряд проблем, которые были накоплены за предыдущий период, сегодня найдены ключевые решения, созданы условия для эффективного выполнения НОТУ всех задач в рамках подготовки к Евровидению-2017».
Во время брифинга руководство НОТУ заявило, что диалог с Европейским вещательным союзом является активным, а подготовка – плановой.
«Мы должны двигаться дальше и каждый день принимать решения», – отметил заместитель генерального директора ПАО НОТУ Павел Грицак.
В отношении будущей команды Грицак заявил, что сейчас все еще существует команда Евровидения, но вакантные места при необходимости будут заполнены.
Важно, что НСТУ признало свою задержку относительно подготовки к музыкальному первенству.
«Харебин, Асман и Романова остаются работать, – говорит временно исполняющая обязанности председателя правления НОТУ Анна Бычок. – При желании работать на песенном конкурсе, пожалуйста, приходите и работайте».
Данную ситуацию прокомментировала и победительница Евровидения-2004 Руслана.
«Подобная ситуация уже имела место 12 лет назад, когда Евровидение проходило в Киеве, – пишет Руслана. – Именно тогда на пост исполнительного продюсера Евровидения-2005 был приглашен Павел Грицак, который вывел ситуацию из кризисного состояния. У меня нет оснований ставить под сомнения профессионализм Павла Грицака, его опыт и кого команду. Я уверена, что и сегодня даже в эти сжатые сроки Павлу вместе с командой под силу организовать работу таким образом, чтобы Евровидение-2017 состоялось на достойном уровне».
Будем держать кулачки и надеяться на лучшее!