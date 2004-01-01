«Персональные решения не влияют на Евровидение»: Вячеслав Кириленко об уходе команды организаторов

Заявление команды продюсеров Евровидения, думаю, взволновало каждого. В какой-то момент показалось, что сам конкурс оказался перед угрозой срыва. Но вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко решил всех успокоить. В ответ на уход команды организаторов он сообщил, что «никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса», передает TSN.UA.

По словам вице-премьер-министра Украины, подготовка к музыкальному первенству осуществляется в плановом режиме.

«Для проведения песенного конкурса правительство выделило 455 миллионов гривен из государственного бюджета, а город Киев – 200 миллионов гривен, принят устав НОТУ, ряд правительственных постановлений и другие необходимые решения на всех уровнях, – отмечается в заявлении чиновника. – Национальная общественная телерадиокомпания Украины как вещатель-организатор Евровидения-2017 в тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом реализовывают совместный план действий по подготовке к песенному конкурсу. Несмотря на ряд проблем, которые были накоплены за предыдущий период, сегодня найдены ключевые решения, созданы условия для эффективного выполнения НОТУ всех задач в рамках подготовки к Евровидению-2017».

Во время брифинга руководство НОТУ заявило, что диалог с Европейским вещательным союзом является активным, а подготовка – плановой.

«Мы должны двигаться дальше и каждый день принимать решения», – отметил заместитель генерального директора ПАО НОТУ Павел Грицак.