ТЕЛЕКРИТИКА

Пэрис Хилтон назвала Линдси Лохан «брехухою»

Дуся

Светская львица и актриса до сих пор никак не помирятся. О своем отношении к экс-подружке Пэрис рассказала в соцсетях.


Девушки когда-то были лучшими подругами. Пэрис Хилтон и Линдси Лохан вместе тусили в ночных клубах и на светских приемах. Однако вдруг стали врагами из-за мужчины, которого Линдси хотела увести у Пэрис. Теперь экс-подруги не упускают возможности подколоть друг друга.

На днях в фанатской группе в Instagram появилось архивное видео, на котором Линдси рассказывает о своих нелегких взаимоотношениях с Пэрис. По словам актрисы, Хилтон ударила ее ногой на вечеринке, а затем облила коктейлем.

the chronicles of the 00s troubled star Lindsay Lohan and her chaotic backtracking situations

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«Патологическая лгунья», – коротко прокомментировала видео Пэрис.

Напомним, что Линдси Лохан и Пэрис Хилтон связывает 11-летняя дружба. В ноябре прошлого года Пэрис опубликовала в соцсетях снимок, на котором она запечатлена в компании Линдси Лохан и Бритни Спирс. Поклонники предположили, что светская львица помирилась с актрисой, но, видимо, ошиблись.

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