Пэрис Хилтон назвала Линдси Лохан «брехухою»

Светская львица и актриса до сих пор никак не помирятся. О своем отношении к экс-подружке Пэрис рассказала в соцсетях.
Девушки когда-то были лучшими подругами. Пэрис Хилтон и Линдси Лохан вместе тусили в ночных клубах и на светских приемах. Однако вдруг стали врагами из-за мужчины, которого Линдси хотела увести у Пэрис. Теперь экс-подруги не упускают возможности подколоть друг друга.
На днях в фанатской группе в Instagram появилось архивное видео, на котором Линдси рассказывает о своих нелегких взаимоотношениях с Пэрис. По словам актрисы, Хилтон ударила ее ногой на вечеринке, а затем облила коктейлем.
«Патологическая лгунья», – коротко прокомментировала видео Пэрис.
Напомним, что Линдси Лохан и Пэрис Хилтон связывает 11-летняя дружба. В ноябре прошлого года Пэрис опубликовала в соцсетях снимок, на котором она запечатлена в компании Линдси Лохан и Бритни Спирс. Поклонники предположили, что светская львица помирилась с актрисой, но, видимо, ошиблись.