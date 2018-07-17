Пэрис Хилтон назвала Линдси Лохан «брехухою»

Девушки когда-то были лучшими подругами. Пэрис Хилтон и Линдси Лохан вместе тусили в ночных клубах и на светских приемах. Однако вдруг стали врагами из-за мужчины, которого Линдси хотела увести у Пэрис. Теперь экс-подруги не упускают возможности подколоть друг друга.

На днях в фанатской группе в Instagram появилось архивное видео, на котором Линдси рассказывает о своих нелегких взаимоотношениях с Пэрис. По словам актрисы, Хилтон ударила ее ногой на вечеринке, а затем облила коктейлем.