«Переможці»: как создавался проект о сильных духом

Идея фотографий, представленных на огромных конструкциях более 3 м высотой на 1300 м2 выставочной площади - сделать акцент на силе и красоте мышц и тел наших героев, их борьбе за движение и жизнь. Выставка знакомит с 15 супергероями Украины и их историями о мужестве и победах над собой, над болью, над обстоятельствами. Они впечатляют. Один из героев - 43-летний Вадим Свириденко. Врачи разводили руками, а он ежедневно надевает сразу четыре протеза и собственным примером доказывает, что жизнь не заканчивается на ампутациях, он участвует в забегах наравне с другими бегунами и мечтает построить полноценный реабилитационный центр для военных.
«Если хоть одного подниму и вдохновлю своим примером - это для меня будет действительно счастьем», - говорит Вадим.
Еще один герой, 26-летний Сергей Романовский, потерял ногу во время ожесточенного боя на передовой, но активно занимается научной работой в военной академии, преодолевает дистанции на марафонских забегах и мечтает принять участие в Паралимпиаде в Токио как триатлонист. А 29-летний Андрей Демчук в инвалидном кресле завоевал золото в фехтовании на XV-й летней Паралимпиаде, посвятив победу украинским воинам, погибшим в ходе АТО.
Таких историй еще немало. И каждая - гордость нашего народа. Ознакомиться с потрясающими фотографиями и подробностями создания проекта можно ежедневно в зале Ballpark НСК «Олимпийский». Кроме того, выставка дает гостям возможность увидеть процесс создания экспозиции. Видеоарт с невероятными кадрами со съемочной площадки раскрывает подробности создания уникальных фотографий с героями проекта. Автором видео стал оператор 1+1 Виталий Панасюк.
Выставка будет проходить в Киеве до 30 апреля. Поспешите!