«Переможці»: как создавался проект о сильных духом

Идея фотографий, представленных на огромных конструкциях более 3 м высотой на 1300 м2 выставочной площади - сделать акцент на силе и красоте мышц и тел наших героев, их борьбе за движение и жизнь. Выставка знакомит с 15 супергероями Украины и их историями о мужестве и победах над собой, над болью, над обстоятельствами. Они впечатляют. Один из героев - 43-летний Вадим Свириденко. Врачи разводили руками, а он ежедневно надевает сразу четыре протеза и собственным примером доказывает, что жизнь не заканчивается на ампутациях, он участвует в забегах наравне с другими бегунами и мечтает построить полноценный реабилитационный центр для военных.

«Если хоть одного подниму и вдохновлю своим примером - это для меня будет действительно счастьем», - говорит Вадим.



