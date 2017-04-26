ТЕЛЕКРИТИКА

Пьер Ришар и Олег Скрипка забавно спели песню «Весна»

Дуся

На днях в гости к лидеру группы «ВВ» Олегу Скрипке прилетел легендарный французский актер Пьер Ришар. Повод для визита стал собственный винный вечер Ришара.

На страничке в Instagram Скрипка опубликовал снимок, на котором он вместе с Ришаром и другими гостями.

Конечно же, застолье не обошлось без песен. Олег исполнил несколько своих известных композиций, включая хит «Весна». Интересно, что Пьер не удержался и забавно подпевал своему украинскому другу.

«Фантастический винный вечер с моим французским другом Пьером Ришаром, – рассказал Скрипка. – Легендарный актер, очень светлый и позитивный человек, который вдохновляет своим жизненным оптимизмом, талантом и умением видеть этот мир прекрасным. Пьер влюблен в наш город, он в восторге от украинской кухни, красоты украинских женщин, цветущего Киева, который в очередной раз радушно встретил его. А Пьер порадовал публику своими шутками, изысканным вином и неиссякаемым позитивом!» 

Сын Олега Скрипки Устим удивлял Пьера Ришара исполнением песни на французском языке.

Напомним, 82-летний актер уже более трех десятилетий занимается виноделием и имеет виноградники на юге Франции.


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