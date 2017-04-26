Пьер Ришар и Олег Скрипка забавно спели песню «Весна»

«Фантастический винный вечер с моим французским другом Пьером Ришаром, – рассказал Скрипка. – Легендарный актер, очень светлый и позитивный человек, который вдохновляет своим жизненным оптимизмом, талантом и умением видеть этот мир прекрасным. Пьер влюблен в наш город, он в восторге от украинской кухни, красоты украинских женщин, цветущего Киева, который в очередной раз радушно встретил его. А Пьер порадовал публику своими шутками, изысканным вином и неиссякаемым позитивом!»

Сын Олега Скрипки Устим удивлял Пьера Ришара исполнением песни на французском языке.