Павел Зибров бросил вызов беременной Валентине Хамайко

В видеоролике народный артист играет свою композицию, как вдруг его внимание привлекает уведомление на планшете: ведущая Оксана Марченко бросает ему вызов. Осмелится ли 61-летний певец соревноваться с молодыми соперниками на паркете?

«Есть еще порох в пороховницах», – заявляет Павел Зибров, подкручивая свои знаменитые усы и принимая вызов. После этого он передает эстафету ведущей утреннего шоу «Сніданок. Вихідний» Валентине Хамайко.

Будет ли участвовать в проекте Валентина, которая, как уже известно, ждет четвертого ребенка, и с кем из профессиональных танцоров выйдет на паркет Павел Зибров, зрители телеканала «1+1» узнают 26 августа в 21:00.

Напомним, участие в проекте «Танці з зірками» примут Иракли Макацария, Маша Ефросинина, Денис Беринчик, Анита Луценко, Игорь Ласточкин, Слава Каминская, Павел Вишняков, Michelle Andradе, Николай Тищенко, Злата Огневич, Леся Никитюк, Оксана Марченко, а теперь уже и Павел Зибров.