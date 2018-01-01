«Богиня ламината» обошла Вишнякова и прошла в финал «Танців із зірками»

Не менее чувственным оказался танец актера Павла Вишнякова и Юлии Сахневич. Полный драмы фьюжн под песню Анны Герман «Мы эхо» покорил зрителей до слез. «Пусть ваше эхо продолжается и будет таким громким, чтобы продолжалось до самого финала. Уже 13-й эфир я жду от вас хип-хопа, поэтому надеюсь его еще увидеть в финале», – сказал Monatik. Второй раз пара появилась на паркете вместе с бывшей участницей Анитой Луценко. Благодаря удачному исполнению горячего пасадобля под песню Rag'n Bone Man «Human», звездные участники удостоились высоких баллов от судей.