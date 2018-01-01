«Богиня ламината» обошла Вишнякова и прошла в финал «Танців із зірками»

18 ноября на телеканале «1+1» прошел полуфинал обновленного проекта «Танці з зірками». На паркет вышли не только звездные пары, но и бывшие участники.
Выпуск открыл певец Макс Барских с премьерной композицией «Берега». Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева вместе с Юрием Ткачом выполнили фристайл под песню Little Big «Skibidi».
«Техника была крутая. Вы молодцы! Это очень и очень достойный танец», – сказал Влад Яма, а Екатерина Кухар повторила популярные движения танца. Под лирическую песню Океана Эльзы «Така, як ти», пара исполнила страстное аргентинское танго. За очаровательное исполнение Игорь получил от Екатерины Кухар в подарок протею.
Не менее чувственным оказался танец актера Павла Вишнякова и Юлии Сахневич. Полный драмы фьюжн под песню Анны Герман «Мы эхо» покорил зрителей до слез. «Пусть ваше эхо продолжается и будет таким громким, чтобы продолжалось до самого финала. Уже 13-й эфир я жду от вас хип-хопа, поэтому надеюсь его еще увидеть в финале», – сказал Monatik. Второй раз пара появилась на паркете вместе с бывшей участницей Анитой Луценко. Благодаря удачному исполнению горячего пасадобля под песню Rag'n Bone Man «Human», звездные участники удостоились высоких баллов от судей.
Далее паркет «зажгли» две блондинки Леся Никитюк и Оля Полякова вместе с Максимом Ежовым. Трио приятно поразило судей страстным танго двух опасных леди и спецагента 007.
«Только что мы увидели хороший пример, как женщины должны встречать своих мужей дома. Дамы, вы были в руках страстного Джеймса Бонда, но я ждала от вас еще больше фривольностей, которые вы анонсировали», – прокомментировала Екатерина Кухар. Во время второго номера пара показала фристайл под популярную песню 90-х Bomfunk MC's «Freestyler».
Иракли Макацария вместе с Яной Заец погрузили зал в романтические чувства сексуальной румбы под песню Kaleo «Way Down We Go». Танец оценил даже Влад Яма, по словам которого, «бедра (участников) танцевали в унисон, что очень важно для румбы». Вторым танцем стал хип-хоп, который пара станцевала с Надей Дорофеевой, участницей группы «Время и Стекло». Номер со сложными поддержками судьи назвали сверхмощным.
Танцевальный вечер завершила украинская группа Kazka с композицией «Плакала». Эта песня впервые в истории украинской музыки попала в топ-10 мирового хит-парада сервиса Shazam.
Бессменному ведущему Юрию Горбунову на этот раз крупно повезло, ведь рядом с ним на протяжении всего вечера была любимая жена и популярная ведущая «Світського життя» Екатерина Осадчая.
В этот вечер пара Павла Вишнякова и Юлии Сахневич, а также пара Иракли Макацария и Яны Заец попали в зону риска. Они набрали наименьшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей и зрительского голосования. В результате зрительского голосования проект «Танці з зірками» покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич.
Финал шоу «Танці з зірками» смотрите 25 ноября в 21:00 на телеканале «1+1».