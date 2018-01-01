Пацанку Понзель выгнали из шоу за пьяную драку

"Пока Галя была на свидании, Люда и Юля решили развеяться, – рассказала шеф-редактор Виктория Билега. – Знаете, когда Люда слишком много выпьет, у него, говоря по-пацански, падает шторка. Сначала она набросилась на Чайку. И в момент, когда съемочная группа поняла, что уже должна вмешаться, Люда ударила администратора кулаком в лицо. "

Продюсер "Пацанок" Алексей Гончаренко решил, что Люда не заслуживает второй шанс, и должна уйти из проекта. Пацанка решила не оспаривать решение продюсера и с достоинством принять удар, мужественно проревев пол выпуска.

"Знаю, что я неадекватный человек, - честно призналась Понзель. - Чудовище. И если меня оставят, я не изменюсь".

Возможно создателям шоу следует несколько изменить формат шоу, ведь для рядового зрителя куда более занимательнее наблюдать за попойками и драками так называемых "леди", чем их скучное топтание на месте в надежде измениться