Пацанка Инна Шацкая сбежала со Школы леди

Вот так поворот! Одна из участниц, поскандалив с пацанками, не дождалась церемонии исключения и среди ночи покинула Школу леди.

Инну Шацкую по прозвищу Ментовка выгнали с проекта «Від пацанки до панянки» еще на первой неделе, но наставницы дали ей второй шанс. Однако не прошло и трех недель, как Инна ночью перелезла через забор и помахала всем ручкой на прощание.

Эта участница шокировала своим поступком наставниц. Как сообщает «Новый канал», на этапе кастингов девушка убедила команду реалити и преподавателей в своем искреннем желании измениться, а также в том, что проект для нее – спасительная соломинка.

«Инна рассказывала нам, что она уехала из родного города Луганска, что ей негде жить в Киеве. Ей было нечего есть, она воровала еду в супермаркетах и ела, прячась за магазинными полками. Мы поверили ей. Более того, мы видели в ней потенциал сильной участницы. Но, к сожалению, это оказалось только оболочкой», — говорит Директор Школы леди Татьяна Терсенова-Заводовская. «Ее поступок шокировал нас. Но мы не плакали. Жалели только о том, что она занимала чужое место. Тысячи девушек приходили на кастинг, и им отказывали».

Однако никакие аргументы не смогли убедить Инну отказаться от своего решения. Более того, девушка признается, что и сейчас не сожалеет о случившемся.

«Мне не хотелось тратить свое время на Школу леди и находиться в компании этих людей, — говорит Инна „Ментовка“ Шацкая. — Сравнив себя с остальными участницами, поняла, что у меня в жизни все не так плохо. Кто-то в тюрьме сидел, кто-то на наркотиках. Я считаю, что я лучше, чем они».

«Когда я вернулась домой, первым делом наелась! Очень хотелось всего вкусного: сладостей, жареной курицы, — вспоминает Инна. — Мои близкие поддержали меня, хотя при каждом удобном случае напоминают, что, мол, могла бы 100 тысяч в дом принести, а сдалась так рано».

В любом случае, я хочу пожелать Инне удачи! А наставницам советую получше кормить учениц.

Фото: ledi.novy.tv