Паркет «Танців з зірками» покинула известная телеведущая

Десять звездных пар в новом выпуске танцевального шоу показывали номера на тему «Год, который изменил мою жизнь».

По итогам зрительского голосования и по количеству баллов жюри под угрозой вылета из проекта оказались пары Маша Ефросинина и Макс Леонов и Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская. Однако телезрители «спасли» Сеничкина и Цибульскую, таким образом, Ефросинина и ее партнер вынуждены были покинуть шоу.

В этот вечер телеведущая вместе с вице-чемпионом мира в латиноамериканской программе танцевали фокстрот под песню Whitney Houston When you believe.