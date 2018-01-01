Паркет «Танців з зірками» покинула известная телеведущая

В пятом прямом эфире проекта «Танці з зірками», который прошел 23 сентября, очередная звездная пара распрощалась со зрителями.
Десять звездных пар в новом выпуске танцевального шоу показывали номера на тему «Год, который изменил мою жизнь».
По итогам зрительского голосования и по количеству баллов жюри под угрозой вылета из проекта оказались пары Маша Ефросинина и Макс Леонов и Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская. Однако телезрители «спасли» Сеничкина и Цибульскую, таким образом, Ефросинина и ее партнер вынуждены были покинуть шоу.
В этот вечер телеведущая вместе с вице-чемпионом мира в латиноамериканской программе танцевали фокстрот под песню Whitney Houston When you believe.
Напомним, теперь за победу в проекте «Танцы з зірками» борятся 9 пар, состоящих из профессиональных танцоров и звездных участников. Новый выпуск шоу покажут в воскресенье, 30 сентября, в 21:00 на телеканале «1+1».