Папа работает рэпером, сын – блогером

Следуя модной тенденции видеоблогерства, вот уже месяц ведет свой влог девятилетний Андрей Потапенко, сын рэпера Потапа. На канале парня размещено всего четыре видеоролика и имеется около 1500 подписчиков. Первые три ролика рассказывают в основном о досуге молодого блогера, однако последнее видео уже более интересно, так как Андрей попал за кулисы проекта «Танцы со звездами» (думаю, не без помощи знаменитого отца).