Папа работает рэпером, сын – блогером

Следуя модной тенденции видеоблогерства, вот уже месяц ведет свой влог девятилетний Андрей Потапенко, сын рэпера Потапа. На канале парня размещено всего четыре видеоролика и имеется около 1500 подписчиков. Первые три ролика рассказывают в основном о досуге молодого блогера, однако последнее видео уже более интересно, так как Андрей попал за кулисы проекта «Танцы со звездами» (думаю, не без помощи знаменитого отца).
Начинающий влогер показал, как общается с участниками шоу – Дантесом, Екатериной Осадчей, Монатиком, Дмитрием Комаровым и другими популярными личностями, а также удостоился поцелуя Нади Дорофеевой.
Хочется отметить уверенность Андрея, с которой он держится в кадре, а также пожелать ему новых подписчиков и творческих успехов на этом нелегком поприще видеоблогинга.