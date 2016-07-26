ТЕЛЕКРИТИКА

Панянки есть? А если найдем?

Под Киевом сняли выпускной бал второго сезона шоу «Від пацанки до панянки»

Дуся

Почему украинские пацанки лучше российских? Почему у Алексея Гончаренко нет любимчиков и за что телеканал «Пятница» называют Первым украинским каналом в России? Ответы на эти вопросы я нашла на съемках выпускного бала второго сезона телевизионного шоу «Від пацанки до панянки».


Роскошный особняк в 30 километрах от Киева в Конча-Заспе. У бокового входа размеренно урчит дизелем ПТСка. Возле холодных мангалов сидят три жирных и необычайно пушистых кота – ждут вечернего угощения.

В центре холла особняка стоит огромный прожектор – он светит в большой и светлый банкетный зал. Через несколько часов здесь состоятся съемки финальной программы «Від пацанки до панянки». Телезрители увидят финал шоу второго сезона только летом 2017 года, а выход первой серии запланирован на конец февраля на «Новом канале». Я пообещала организаторам, что не буду спойлерить, поэтому они пригласили меня посмотреть на выпускной бал собственными глазами.

В зале три статных красавца, которые поведут избранных панянок ̶п̶о̶д̶ ̶в̶е̶н̶е̶ц̶ танцевать вальс финалисток, оттачивали последние движения.

Все фото – Максим Лисовой

А тем временем в «пацанской» (так я назвала гримерку для участниц проекта) девочки наводили красоту...

...изучали свои смартфоны...

...и просто валялись, ожидая, когда гример позовет их на макияж и укладку.

Но тут в комнату входит парень с коробкой. «Ура, еда!!!» – кричат девушки хором и дружно набрасываются на судочки с картошкой и рубленой котлетой. «Та ладно, девки, не налетайте, а то еще подумают, что мы из голодного края», – говорит одна из участниц, но при этом уточняет, что кормят их нечасто.

Пока участницы шоу обедают, стилисты добавляют последние штрихи к вечерним нарядам.

Девочки нервничают, капризничают и не нравятся самим себе, из-за чего то и дело в разных комнатах особняка слышны рыдания.

Но команда знает, как утешить и убедить участниц в том, что выглядят они великолепно. Ну а если не получается – наряжают капризуль в другие наряды.

Иногда наряды меняют, потому что они не понравились руководителю Friend`s Production Алексею Гончаренко. На этом снимке он просит снять с участницы «это ужасное платье» и найти что-то красивое.

И потихоньку босячки преображаются если не в леди, то в красивых девушек. Правда, они достаточно мощно сквернословят, но в целом дружелюбны.

Хорошо же, правда?

Ну, если сильно хочется, то и так неплохо.

А я оставляю девушек кривляться и возвращаюсь в зал, где начинается главный прогон финала.

Там как раз Григорий Решетник разминается.

Редкий кадр: наставницы слушают наставления съемочной команды.

На финал приехала чета Дюденко – они традиционно стильные.

Тем временем у меня получается «выкрасть» шеф-редактора проекта Елену Кричковскую и задать ей пару вопросов о новом сезоне.

Елена Кричковская

– Лена, отлично выглядите. Как вам новый сезон «Від пацанки до панянки»?

– Он получился более непредсказуемым, чем предыдущий. Во-первых, совершенно другие героини. Типажи практически не пересекаются с прошлым сезоном. Во-вторых, девушки удивляли всю съемочную команду, а удивить нас непросто, учитывая богатый опыт съемок подобных шоу.

– Значит, легко отсняли сезон?

– Эти съемки прошли гораздо сложнее прошлых. Был больше набор: если в прошлом году набрали девять девочек, то в этом – 12. Они были сложнее, да и уровень агрессии у них был выше, чем у участниц первого шоу. Истории девочек из второго сезона намного драматичнее – каждая психологически травмирована с детства.

– Как меняются пацанки за четыре месяца в проекте? Вы поддерживаете участниц после окончания шоу?

– Многие девочки искренне меняются на проекте, но как только они возвращаются домой, сказка заканчивается и многие откатываются обратно. И все же мы верим в чудеса и надеемся, что героини второго проекта будут держаться.

Некоторые из участниц прошлого сезона вернулись к прежнему образу жизни, но мы стараемся поддерживать их после шоу. Девочки могут обратиться в любое время к нашему психологу.

А пока я говорила с шеф-редактором, гости начали занимать места в зале. В первом ряду расположились наставницы проекта. Говорят, что во втором сезоне они будут не такими злобными, как в первом. Посмотрим.

Зрители в предвкушении.

Наставницы проекта – Марина Кинах, Татьяна Терсенова-Заводовская и Ирина Зильберман – открывают бал.

Участницам показывают короткий фильм о том, как все начиналось и к чему привело. Эмоции через край. Зал ревет.

Потом финалистки танцуют. И наконец наставницы объявляют имя победительницы.

И групповое фото с наставницами.

А я тихонько похищаю Алексея Гончаренко, чтобы узнать у него, когда будет... третий сезон.

Алексей Гончаренко

– Алексей, вы довольны новым сезоном?

–  Вы знаете, толком смогу сказать, когда он будет смонтирован, так что выводы делать рано. Скажу пока, что участницами мы довольны. Были, конечно, девочки, на которых мы возлагали больше надежд, а они их не оправдали. Но это нормально – в программе ведь снимаются живые люди. Какие-то, наоборот, сильно удивили. В общем, мне кажется, что участницы есть, и они будут держать зрителя до конца.

–  У вас есть свои любимицы?

–  Я очень давно делаю разные телешоу и никогда не выбираю себе фаворитов – это мешает. Любимчики должны быть у зрителей, а у продюсера должен быть «холодный нос», чтобы быть третейским судьей.

–  Третий сезон будет?

–  Законы телевидения гласят: «Есть рейтинги – будет продолжение». Так что поживем – увидим.

– Какие новые проекты можно ждать от вас в ближайшее время?

–  Скоро мы расскажем о новом проекте с «Новым каналом», и он косвенно связан с пацанками. Пока мы в стадии переговоров. Также у нас есть проекты для каналов ТЕТ, ICTV, «Пятница».

–  На телеканале «Пятница» много украинского контента, несмотря на то что он российский...

–  «Пятница» на 90 процентов сделан украинцами – от менеджмента до контента. «Пятницу» в России называют Первым украинским каналом. Тут выходят «Орел и Решка», «Ревизорро» (фомат приобретен у «Нового»), «Барышня-крестьянка» и много других программ.

«Пацанки», кстати, стало самым рейтинговым шоу за историю «Пятницы». И очень приятно, что этот проект запустился у нас, а потом россияне повторили его у себя. Мы долго смотрели на Россию и брали с них пример. Теперь ситуация поменялась – они смотрят на нас.

–  Украинские пацанки отличаются от российских?

–  Конечно. Ментально это очень заметно. Они более жесткие и рациональные, менее наивные. Наши девушки теплее и больше верят в проект, доверяют педагогам. В России этого нет. Для них не существует авторитетов.

В общем, закончить хочу на том, что я рада за украинских девушек, которые даже со сложными судьбами сохраняют душевность. Я очень надеюсь, что второй сезон произведет на меня лучшее впечатление, чем первый, ведь и создатели, и участницы «Від пацанки до панянки» обещают: наставницы станут человечнее и добрее. Так что жду конца февраля – когда пацанки появятся на ТВ.



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