Панянки есть? А если найдем?

Почему украинские пацанки лучше российских? Почему у Алексея Гончаренко нет любимчиков и за что телеканал «Пятница» называют Первым украинским каналом в России? Ответы на эти вопросы я нашла на съемках выпускного бала второго сезона телевизионного шоу «Від пацанки до панянки».
Роскошный особняк в 30 километрах от Киева в Конча-Заспе. У бокового входа размеренно урчит дизелем ПТСка. Возле холодных мангалов сидят три жирных и необычайно пушистых кота – ждут вечернего угощения.
В центре холла особняка стоит огромный прожектор – он светит в большой и светлый банкетный зал. Через несколько часов здесь состоятся съемки финальной программы «Від пацанки до панянки». Телезрители увидят финал шоу второго сезона только летом 2017 года, а выход первой серии запланирован на конец февраля на «Новом канале». Я пообещала организаторам, что не буду спойлерить, поэтому они пригласили меня посмотреть на выпускной бал собственными глазами.
– Он получился более непредсказуемым, чем предыдущий. Во-первых, совершенно другие героини. Типажи практически не пересекаются с прошлым сезоном. Во-вторых, девушки удивляли всю съемочную команду, а удивить нас непросто, учитывая богатый опыт съемок подобных шоу.
– Значит, легко отсняли сезон?
– Эти съемки прошли гораздо сложнее прошлых. Был больше набор: если в прошлом году набрали девять девочек, то в этом – 12. Они были сложнее, да и уровень агрессии у них был выше, чем у участниц первого шоу. Истории девочек из второго сезона намного драматичнее – каждая психологически травмирована с детства.
– Как меняются пацанки за четыре месяца в проекте? Вы поддерживаете участниц после окончания шоу?
– Многие девочки искренне меняются на проекте, но как только они возвращаются домой, сказка заканчивается и многие откатываются обратно. И все же мы верим в чудеса и надеемся, что героини второго проекта будут держаться.
Некоторые из участниц прошлого сезона вернулись к прежнему образу жизни, но мы стараемся поддерживать их после шоу. Девочки могут обратиться в любое время к нашему психологу.
– Вы знаете, толком смогу сказать, когда он будет смонтирован, так что выводы делать рано. Скажу пока, что участницами мы довольны. Были, конечно, девочки, на которых мы возлагали больше надежд, а они их не оправдали. Но это нормально – в программе ведь снимаются живые люди. Какие-то, наоборот, сильно удивили. В общем, мне кажется, что участницы есть, и они будут держать зрителя до конца.
– У вас есть свои любимицы?
– Я очень давно делаю разные телешоу и никогда не выбираю себе фаворитов – это мешает. Любимчики должны быть у зрителей, а у продюсера должен быть «холодный нос», чтобы быть третейским судьей.
– Третий сезон будет?
– Законы телевидения гласят: «Есть рейтинги – будет продолжение». Так что поживем – увидим.
– Скоро мы расскажем о новом проекте с «Новым каналом», и он косвенно связан с пацанками. Пока мы в стадии переговоров. Также у нас есть проекты для каналов ТЕТ, ICTV, «Пятница».
– На телеканале «Пятница» много украинского контента, несмотря на то что он российский...
– «Пятница» на 90 процентов сделан украинцами – от менеджмента до контента. «Пятницу» в России называют Первым украинским каналом. Тут выходят «Орел и Решка», «Ревизорро» (фомат приобретен у «Нового»), «Барышня-крестьянка» и много других программ.
«Пацанки», кстати, стало самым рейтинговым шоу за историю «Пятницы». И очень приятно, что этот проект запустился у нас, а потом россияне повторили его у себя. Мы долго смотрели на Россию и брали с них пример. Теперь ситуация поменялась – они смотрят на нас.
– Украинские пацанки отличаются от российских?
– Конечно. Ментально это очень заметно. Они более жесткие и рациональные, менее наивные. Наши девушки теплее и больше верят в проект, доверяют педагогам. В России этого нет. Для них не существует авторитетов.