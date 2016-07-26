Панянки есть? А если найдем?

Роскошный особняк в 30 километрах от Киева в Конча-Заспе. У бокового входа размеренно урчит дизелем ПТСка. Возле холодных мангалов сидят три жирных и необычайно пушистых кота – ждут вечернего угощения.

В центре холла особняка стоит огромный прожектор – он светит в большой и светлый банкетный зал. Через несколько часов здесь состоятся съемки финальной программы «Від пацанки до панянки». Телезрители увидят финал шоу второго сезона только летом 2017 года, а выход первой серии запланирован на конец февраля на «Новом канале». Я пообещала организаторам, что не буду спойлерить, поэтому они пригласили меня посмотреть на выпускной бал собственными глазами.