Памела Андерсон резко высказалась в адрес жертв Харви Ванштейна

Кажется, американская актриса Памела Андерсон одна из немногих, кто из голливудской тусовки проявил хоть частицу здравого смыла в ситуации с обвинениями в домогателсьтвах продюсера Харви Ванштейна. Звезда "Спасателей Малибу" отметила, что девушки должны были думать, прежде чем соглашаться уединяться с кем бы то ни было в номере отеля, сообщает NY Daily News.

"Многие девушки думали, что они будут в безопасности в том числе и потому, что встречи в отеле были организованы через их агентов, - заявила Памела Андерсон в интервью. - Тем не менее, очевидно, что это не гарантия. Нужно было включать голову".

По словам Андерсон, когда актрисе предлагают пройти прослушивание в отеле следует насторожиться и обходить стороной людей с плохой репутацией.

"Меня звали на подобные прослушивания много раз, - сказала модель. - Более того, мужчины предлагали мне квартиры и машины за то, чтобы я стала их "номером один". На это я обычно наивно отвечала: "Если я буду номером один, то, видимо, есть и номер два, а это меня не устраивает" .