Памела Андерсон резко высказалась в адрес жертв Харви Вайнштейна

Кажется, американская актриса Памела Андерсон одна из немногих в голливудской тусовке, кто проявил хотя бы немного здравого смысла в ситуации с обвинениями в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Звезда «Спасателей Малибу» отметила, что девушки должны были думать, прежде чем соглашаться уединяться с кем бы то ни было в номере отеля, сообщает NY Daily News.

«Многие девушки думали, что они будут в безопасности, в том числе и потому, что встречи в отеле были организованы через их агентов, – заявила Памела Андерсон в интервью. – Однако очевидно, что это не гарантия. Нужно было включать голову».

По словам Андерсон, когда актрисе предлагают пройти прослушивание в отеле, следует насторожиться и обходить стороной людей с плохой репутацией.

«Меня много раз звали на подобные прослушивания, – рассказала модель. – Более того, мужчины предлагали мне квартиры и машины за то, чтобы я стала их «номером один». На это я обычно наивно отвечала: "Если я буду номером один, то, видимо, есть и номер два, а это меня не устраивает"».