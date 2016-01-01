Ведущий «1+1» отец Георгий Коваленко: «Нам не стоит ссориться из-за патриархатов»

Завтра на каналі «1+1» — прем’єра несподіваної телепрограми «Таємний код віри», вести яку буде православний священик Георгій Коваленко. Напередодні виходу передачі отець Георгій розповів, за що його критикують колеги, та як уникати конфліктів членам родини, які ходять у різні церкви.
У новій програмі «Таємний код віри» священик разом з експертами (істориками, релігієзнавцями, науковцями, богословами) обговорюватиме резонансні теми та шукатиме відповіді (наприклад, «Язичництво та християнство», «Церква та наука», «Делікатні питання в релігії»). Ведучий отець Георгій Коваленко — діючий православний священик, а також ректор «Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості», у минулому займав високі офіційні посади в УПЦ. Водночас, він ніколи не приховував своєї проукраїнської позиції. В нашій бесіді священик відверто відповів на делікатні запитання, які хвилюють багатьох з нас.
Отець Георгій, формат програми «Таємний код віри» досить незвичайний: глядачі не звикли бачити в ролі ведучого телепередачі священика. Ви готові до критики?
Людина, яка щось робить, у будь-якому випадку не всім подобається. А якщо ти робиш щось таке, чого не робили до тебе, — тим більше. Так що усе гаразд. В цій програмі ми шукаємо образ сучасного священника. Мені здається, що сьогодні священник має буди не тільки тією людиною, яка знає відповідь на всі запитання, але й яка вміє слухати і не соромиться запитувати. Понад двадцять років я відповідав на запитання. Але в мене накопичилися і власні.
Ну, скажімо, в одному із випусків ми досліджуємо тему гендерної рівності. Це цікава тема, яка сьогодні викликає неоднозначну реакцію. Або «Чого в нас більше: християнського чи язичницького?» — також резонансна. Для цього спілкуємося із археологами, етнографами, астрономами. Із людьми, які зберігають пам’ятки в музеях. І шукаємо відповіді на наші запитання.
«Наша проблема в тому, що багато людей релігійними є лише зовні. А всередині залишаються радянськими»
Перший випуск ще навіть не вийшов, ми тільки анонсувалися. Але вже я маю досить неоднозначні реакції. І що мене найбільше вразило, від людей, які до мене добре налаштовані. Вони переживають, як це буде сприйняте, чи не є ця програма провокацією.
Я священик вже понад 22 роки. Служу в маленькому храмі при дитячому садочку. Це церква на честь Віри, Надії, Любові та матері їх Софії в Печерському районі Києва (Неподалік від центру столиці, — Прим.ред). Приміщення в дитсадочку, де дуже зручно родинам із дітьми. Де ми спілкуємося після богослужіння, де фактично зустрічаються в неділю друзі, щоб помолитися разом.
Це мій новий проект. Ми в ньому намагаємося сформулювати для себе та презентували ідею відкритого православ’я. Відкритого до діалогу, до суспільства, до різних конфесій. Релігія актуальна завжди. Це не тільки пам’ятка чогось старого. І мені здається, що наша проблема в тому, що багато людей релігійними є лише зовні. А всередині залишаються радянськими, тоталітарними, фундаменталістські налаштованими. Якщо ми хочемо змінити наше життя, жити в країні вільних людей, які б поважали один одного, не вбивали один одного, варто починати з перемін у світогляді. Ці ідеї я і намагаюся донести і в Університеті, і в новій телепрограмі.
Ні, сьогодні я не маю жодної офіційної посади.
«Якщо кожен вважатиме тільки власну точку зору вірною, міжконфесійні конфлікті будуть тривати і надалі»
(Посміхається) Я думаю, що період мого офіційного перебування на посадах завершився зі смертю митрополита Володимира. Я був в його команді багато років. Потім церква обрала нового Предстоятеля, у нього власне бачення і власна команда. Тому все досить природньо.
Питання не в цьому. У людини бувають різні періоди в житті. Я ніколи не приходив до церкви, щоб обійняти якусь посаду. Так склалося, що у мене був один досвід, а тепер — інший, і все.
Мені здається, не варто сперечатися про патріархати. Нам треба навчитися бути християнами в тій конфесії, в якій ми народжені та хрещені. Ми дуже часто знаємо все погане про іншу релігію і добре можемо розповісти, в чому неправий інший. Але, може, треба почати із себе? І навчитися поважати світогляд іншої людини. А в основі стосунків між близькими має бути любов. Віруюча людина має бути прикладом терпіння, поваги, прощення. Треба намагатися з повагою ставитися до інакшого, при цьому залишаюсь у своїй традиції, вірним своїй церкві. Зрозуміти та прийняти. А ще — знати, що серед представників твоєї церкви теж є люди, які живуть не по-християнські, а серед представників іншої конфесії — щирі і благочестиві.
Так. Я вважаю, що якщо ми всі будемо православними за вірою та способом життя, ми знайдемо шлях і порозуміння. І тоді проблеми українського православ’я будуть вирішені. А якщо кожен вважатиме тільки власну точку зору вірною, ці розділення будуть тривати і надалі. Так само я вважаю, що треба шукати новий формат єдності релігійної спільноти України. Єдності, яка не буде знищувати унікальність кожної традиції.
Прем’єра програми «Таємний код віри» — завтра, 25 березня, о 10.00, на телеканалі «1+1».