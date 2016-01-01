Ведущий «1+1» отец Георгий Коваленко: «Нам не стоит ссориться из-за патриархатов»

Це мій новий проект. Ми в ньому намагаємося сформулювати для себе та презентували ідею відкритого православ’я. Відкритого до діалогу, до суспільства, до різних конфесій. Релігія актуальна завжди. Це не тільки пам’ятка чогось старого. І мені здається, що наша проблема в тому, що багато людей релігійними є лише зовні. А всередині залишаються радянськими, тоталітарними, фундаменталістські налаштованими. Якщо ми хочемо змінити наше життя, жити в країні вільних людей, які б поважали один одного, не вбивали один одного, варто починати з перемін у світогляді. Ці ідеї я і намагаюся донести і в Університеті, і в новій телепрограмі.