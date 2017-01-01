Отец Бейонсе рассекретил пол будущих двойняшек дочери

Еще 1 февраля поп-дива Бейонсе сообщила, что беременна двойней, опубликовав фото с округлившимся животиком. И уже за сутки снимок собрал более восьми миллионов просмотров, по популярности в Instagram артистка обошла Селену Гомес. Так что теперь Селене нужно забеременеть тройней. Шучу, конечно.

Сейчас в соцсетях активно обсуждают пол будущих малышей Бейонсе. Но долго гадать не пришлось, так как отец певицы Мэтью Ноулз раскрыл все карты. Как утверждает мужчина, он до последнего не знал о грядущем пополнении в семье дочери, сообщает Ivona.

Мэтью признался, что Бейонсе воспользовалась услугами ЭКО и носит под сердцем «королевскую» двойню – мальчика и девочку.