От Оли до Коли: эволюция украинских ревизоров

Премьера восьмого сезона социального реалити «Ревизор с Тищенко» состоялась 25 сентября. Новым ведущим шоу стал ресторатор Николай Тищенко – личность хорошо знакомая украинскому зрителю по «МастерШефу».
«Ревизор» – знаковый проект для «Нового канала»: здесь он родился и поднимал рейтинги канала на невиданные высоты. Формат оказался настолько успешным, что в 2014 году российский канал «Пятница» купил права на его адаптацию. ГТРК «Крым» обзавелся собственной версией «Ревизора» – шоу «Курортный патруль», а в «ДНР» появился «Народный контроль».
Суть программы проста: ведущий проводит инспекцию кафе, ресторанов, гостиниц и супермаркетов, оценивая уровень сервиса, качество оборудования и продуктов, ценовую политику. За всю историю проекта «Ревизор» побывал в заведениях самого разного уровня – от киоска с шаурмой до пятизвездочного отеля.
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Это было стопроцентное попадание в нужный образ. Хрупкая, утонченная и обезоруживающая женственностью Фреймут умудрялась попадать на закрытые кухни украинских кафе и ресторанов, заглядывать под матрасы гостиниц и в большинстве случаев находила то, что искала: грязь и антисанитарию, рабские условия труда и беспросветное хамство по отношению как к клиентам, так и к работникам.
Скандалила она всегда интеллигентно, не позволяя эмоциям взять верх. Прием беспроигрышный: так создавался разительный контраст с администрацией заведения, которая нередко выглядела откровенным быдлом. И в «Ревизоре», и в «Инспекторе» Фреймут всегда давила на человечность: жалела сотрудников, предлагала им лучшую работу, делала крупные подарки.
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Неудивительно, что Ольга быстро стала народной любимицей и больше чем лицом проекта – понятие «народный ревизор» срослось с личностью Фреймут. Потом она назовет это «я просто забрала свой проект».
«Ревизор» эпохи Фреймут стал не просто успешным шоу. Он вскрыл сферу услуг и показал то, о чем все догадывались, но старались не думать: просроченные продукты, нарушение всех санитарных норм и полное безразличие персонала. Появления этой телеведущей с камерами действительно боялись, ведь один сюжет мог полностью уничтожить репутацию заведения.
В 2014 году Ольга со скандалом ушла с «Нового канала» на «1+1», прихватив с собой идею проекта и переманив большую часть команды. Так появился «Инспектор Фреймут» – вольная вариация формата с некоторыми новшествами. Проверки превратились в битву городов. Фреймут начала заглядывать в больницы и роддома, проверять транспорт и нервы на прочность местных чиновников (в лексиконе Ольги – «элиты города»). С социальной точки зрения ценность проекта увеличилась, но он стал куда более постановочным, чем «Ревизор». Многочисленные суды в битве за формат продолжаются по сей день и окончательного решения, кто прав, по-прежнему нет.
В последующем проекте «На ножах» Фреймут окончательно утратила журналистскую хватку и остроту. «Ножи» затупились, ведущая стала походить на престарелую актрису, живущую былыми киноуспехами, которая появляется на публике, лишь бы напомнить о себе. Ее главная роль народного ревизора осталась в прошлом. Похоже, что навсегда.
А в августе этого года Ольга «похоронила» себя как журналиста и ведущую, вернувшись на «Новый» после бесконечных судебных тяжб. «Це – мій дім», – заявила она, и с этим сложно спорить. Ведь генеральный директор «Нового» Владимир Локотко – муж Фреймут. Ни дать ни взять – семейный подряд.
Вадим Абрамов: «Ну вы же девочки!»
В 2014 году Вадим Абрамов, сменивший Фреймут, оказался в крайне невыигрышной ситуации: конкурировать с Ольгой, которую народ еще не успел разлюбить, было невероятно сложно.
Абрамов – личность всесторонняя. Актер, стилист, диджей, шоумен, телеведущий, журналист – типичная история людей, которые хотят успеть везде, получая в итоге средние результаты. На «Новом» Вадим вел комедийное шоу «Шкаф», в котором выступал в роли эксперта-стилиста. Своей манерой ведения программы он неуловимо напоминал Свирида Голохвастова. Выйти из этого образа в новом проекте ему так и не удалось.
Ревизор «Абрамова» – это сплошные манерные ужимки и истеричные интонации. Роль Прони Прокоповны доверили шеф-редактору программы Анне Жиже, которая стала появляться в кадре все чаще. С Абрамовым они часто разыгрывали диалоги с претензией на юмор. Смысл этого хода так и остался неясен: хороший шеф-редактор не стремится в кадр, а назвать Жижу хорошей ведущей можно только в пьяном угаре.
Если Фреймут за словом в карман не лезла, то Абрамов буквально выдавливал из себя реплики. Сил на яркие метафоры и аллюзии, которыми была богата речь Ольги, уже не осталось, а нерадивых работников Абрамов вычитывал в совершенно уморительной манере.
Однако на одной из онлайн-конференций он заявил, что все-таки «лучше Фреймут», сославшись на более высокие рейтинги. «Телекритика» уже писала о том, что программу с Абрамовым действительно смотрели лучше. Очевидно, что только рейтинги смогли помочь ведущему таких спорных талантов удержаться три сезона подряд.
В 2016 году Вадим Абрамов покинул проект, объявив, что уезжает в другую страну. Сегодня «актер, стилист, диджей, шоумен, телеведущий, журналист» стал еще и блогером – в Facebook он ведет страницу, где постоянно демонстрирует волосатый торс и шутки сомнительной свежести.
Николай Тищенко: «Почему «о боже»? Я просто Николай Тищенко»
О том, что новым ревизором будет Тищенко, стало известно еще в апреле. Выбор вполне логичный: у него солидный телевизионный опыт, представительная внешность и подходящий образ. Но главное – у Николая есть 22-летний опыт в ресторанной сфере, веский аргумент, которым можно осадить хамовитый персонал. Теперь ревизор перестанет исчезать, отсняв сюжет, а будет оставаться, чтобы помочь заведению с работой над ошибками.
Кроме изменившегося названия – «Ревизор с Тищенко» – изменились и критерии оценивания заведений: в ресторанах проверяют кухню, зал, цены, обслуживание и проводят дегустацию. В отелях инспекция касается номера, ценовой политики, сервиса и ночевки. Коротать ночи Тищенко придется с Анной Жижей. Так, по словам пресс-службы «Нового канала», в программе появится женский взгляд на ночевку. Да, Жижа никуда не делась. По законам жанра у Дон Кихота должен быть Росинант: верный, но такой неуклюжий.
Еще одно нововведение восьмого сезона – весы, на которые ведущий опускает черные (недостатки) и белые шары (достоинства заведения) в конце каждой ревизии. Перевес белых – табличка, черных – презрение ревизора. Очень странный реквизит: Тищенко, катающий шары, выглядит довольно нелепо.