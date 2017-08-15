ТЕЛЕКРИТИКА

От Оли до Коли: эволюция украинских ревизоров

Особенности украинской ревизии от Ольги Фреймут, Вадима Абрамова и Николая Тищенко

Дуся

Премьера восьмого сезона социального реалити «Ревизор с Тищенко» состоялась 25 сентября. Новым ведущим шоу стал ресторатор Николай Тищенко – личность хорошо знакомая украинскому зрителю по «МастерШефу».

«Ревизор» – знаковый проект для «Нового канала»: здесь он родился и поднимал рейтинги канала на невиданные высоты. Формат оказался настолько успешным, что в 2014 году российский канал «Пятница» купил права на его адаптацию. ГТРК «Крым» обзавелся собственной версией «Ревизора» – шоу «Курортный патруль», а в «ДНР» появился «Народный контроль».

Суть программы проста: ведущий проводит инспекцию кафе, ресторанов, гостиниц и супермаркетов, оценивая уровень сервиса, качество оборудования и продуктов, ценовую политику. За всю историю проекта «Ревизор» побывал в заведениях самого разного уровня – от киоска с шаурмой до пятизвездочного отеля.

Фреймут: «Не ходіть по інших каналах»

Первой ведущей «Ревизора» стала Ольга Фреймут, телевизионная карьера которой началась в 2008 году с программы «Подъема». До этого у нее уже был журналистский опыт, но именно утреннее шоу на «Новом» принесло Фреймут популярность. Хотя соведущие Александр Педан и Сергей Притула нередко тянули одеяло на себя, тандем оказался удачным. За три года в кадре зрители успели его полюбить не меньше, чем первую пару ведущих – Юрия Горбунова и Машу Ефросинину. Свой последний эфир знаменитая троица провела 27 мая 2011 года, а уже в конце августа состоялась премьера «Ревизора». То, что Фреймут попала в струю, стало понятно сразу.

Последний эфир Педана, Притулы и Фреймут

В первом выпуске Ольга Фреймут уверенно толкнула дверь броварского аквапарка. Эта уверенность надолго станет ее визитной карточкой: ее будут обливать шампанским, грубо толкать, крыть матом. Но чего ей было не занимать, так это умения импровизировать на ходу и не терять лицо в стрессовых ситуациях. Списать все на монтаж невозможно: большинство инцидентов команда проекта просто не могла предусмотреть.

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Это было стопроцентное попадание в нужный образ. Хрупкая, утонченная и обезоруживающая женственностью Фреймут умудрялась попадать на закрытые кухни украинских кафе и ресторанов, заглядывать под матрасы гостиниц и в большинстве случаев находила то, что искала: грязь и антисанитарию, рабские условия труда и беспросветное хамство по отношению как к клиентам, так и к работникам.

Скандалила она всегда интеллигентно, не позволяя эмоциям взять верх. Прием беспроигрышный: так создавался разительный контраст с администрацией заведения, которая нередко выглядела откровенным быдлом. И в «Ревизоре», и в «Инспекторе» Фреймут всегда давила на человечность: жалела сотрудников, предлагала им лучшую работу, делала крупные подарки.

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Неудивительно, что Ольга быстро стала народной любимицей и больше чем лицом проекта – понятие «народный ревизор» срослось с личностью Фреймут. Потом она назовет это «я просто забрала свой проект».

«Ревизор» эпохи Фреймут стал не просто успешным шоу. Он вскрыл сферу услуг и показал то, о чем все догадывались, но старались не думать: просроченные продукты, нарушение всех санитарных норм и полное безразличие персонала. Появления этой телеведущей с камерами действительно боялись, ведь один сюжет мог полностью уничтожить репутацию заведения.

В 2014 году Ольга со скандалом ушла с «Нового канала» на «1+1», прихватив с собой идею проекта и переманив большую часть команды. Так появился «Инспектор Фреймут» – вольная вариация формата с некоторыми новшествами. Проверки превратились в битву городов. Фреймут начала заглядывать в больницы и роддома, проверять транспорт и нервы на прочность местных чиновников (в лексиконе Ольги – «элиты города»). С социальной точки зрения ценность проекта увеличилась, но он стал куда более постановочным, чем «Ревизор». Многочисленные суды в битве за формат продолжаются по сей день и окончательного решения, кто прав, по-прежнему нет.

Источник: YouTube

В последующем проекте «На ножах» Фреймут окончательно утратила журналистскую хватку и остроту. «Ножи» затупились, ведущая стала походить на престарелую актрису, живущую былыми киноуспехами, которая появляется на публике, лишь бы напомнить о себе. Ее главная роль народного ревизора осталась в прошлом. Похоже, что навсегда.

А в августе этого года Ольга «похоронила» себя как журналиста и ведущую, вернувшись на «Новый» после бесконечных судебных тяжб. «Це – мій дім», – заявила она, и с этим сложно спорить. Ведь генеральный директор «Нового» Владимир Локотко – муж Фреймут. Ни дать ни взять – семейный подряд.

Источник: instagram.com/freimutolia

Вадим Абрамов: «Ну вы же девочки!»

В 2014 году Вадим Абрамов, сменивший Фреймут, оказался в крайне невыигрышной ситуации: конкурировать с Ольгой, которую народ еще не успел разлюбить, было невероятно сложно.

Абрамов – личность всесторонняя. Актер, стилист, диджей, шоумен, телеведущий, журналист – типичная история людей, которые хотят успеть везде, получая в итоге средние результаты. На «Новом» Вадим вел комедийное шоу «Шкаф», в котором выступал в роли эксперта-стилиста. Своей манерой ведения программы он неуловимо напоминал Свирида Голохвастова. Выйти из этого образа в новом проекте ему так и не удалось.

Ревизор «Абрамова» – это сплошные манерные ужимки и истеричные интонации. Роль Прони Прокоповны доверили шеф-редактору программы Анне Жиже, которая стала появляться в кадре все чаще. С Абрамовым они часто разыгрывали диалоги с претензией на юмор. Смысл этого хода так и остался неясен: хороший шеф-редактор не стремится в кадр, а назвать Жижу хорошей ведущей можно только в пьяном угаре.

Источник: Youtube

Если Фреймут за словом в карман не лезла, то Абрамов буквально выдавливал из себя реплики. Сил на яркие метафоры и аллюзии, которыми была богата речь Ольги, уже не осталось, а нерадивых работников Абрамов вычитывал в совершенно уморительной манере.

Однако на одной из онлайн-конференций он заявил, что все-таки «лучше Фреймут», сославшись на более высокие рейтинги. «Телекритика» уже писала о том, что программу с Абрамовым действительно смотрели лучше. Очевидно, что только рейтинги смогли помочь ведущему таких спорных талантов удержаться три сезона подряд.

В 2016 году Вадим Абрамов покинул проект, объявив, что уезжает в другую страну. Сегодня «актер, стилист, диджей, шоумен, телеведущий, журналист» стал еще и блогером – в Facebook он ведет страницу, где постоянно демонстрирует волосатый торс и шутки сомнительной свежести.

Источник: Facebook.com/abramov.vadim.tv

Николай Тищенко: «Почему «о боже»? Я просто Николай Тищенко»

О том, что новым ревизором будет Тищенко, стало известно  еще в апреле. Выбор вполне логичный: у него солидный телевизионный опыт, представительная внешность и подходящий образ. Но главное – у Николая есть 22-летний опыт в ресторанной сфере, веский аргумент, которым можно осадить хамовитый персонал. Теперь ревизор перестанет исчезать, отсняв сюжет, а будет оставаться, чтобы помочь заведению с работой над ошибками.

Кроме изменившегося названия – «Ревизор с Тищенко» – изменились и критерии оценивания заведений: в ресторанах проверяют кухню, зал, цены, обслуживание и проводят дегустацию. В отелях инспекция касается номера, ценовой политики, сервиса и ночевки. Коротать ночи Тищенко придется с Анной Жижей. Так, по словам пресс-службы «Нового канала», в программе появится женский взгляд на ночевку. Да, Жижа никуда не делась. По законам жанра у Дон Кихота должен быть Росинант: верный, но такой неуклюжий.

Еще одно нововведение восьмого сезона – весы, на которые ведущий опускает черные (недостатки) и белые шары (достоинства заведения) в конце каждой ревизии. Перевес белых  – табличка, черных – презрение ревизора. Очень странный реквизит: Тищенко, катающий шары, выглядит довольно нелепо.

Источник: Пресс-служба «Нового канала»

Ставить оценки Тищенко пока рано. У него есть все шансы стать лучшим ревизором за историю проекта. Пока Фреймут, вопреки своему легендарному слогану, «ходит по другим каналам», а Абрамов постит селфи с пляжей Барселоны, Тищенко, долго запрягая, быстро едет.

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