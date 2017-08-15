От Оли до Коли: эволюция украинских ревизоров

Неудивительно, что Ольга быстро стала народной любимицей и больше чем лицом проекта – понятие «народный ревизор» срослось с личностью Фреймут. Потом она назовет это «я просто забрала свой проект».

«Ревизор» эпохи Фреймут стал не просто успешным шоу. Он вскрыл сферу услуг и показал то, о чем все догадывались, но старались не думать: просроченные продукты, нарушение всех санитарных норм и полное безразличие персонала. Появления этой телеведущей с камерами действительно боялись, ведь один сюжет мог полностью уничтожить репутацию заведения.

В 2014 году Ольга со скандалом ушла с «Нового канала» на «1+1», прихватив с собой идею проекта и переманив большую часть команды. Так появился «Инспектор Фреймут» – вольная вариация формата с некоторыми новшествами. Проверки превратились в битву городов. Фреймут начала заглядывать в больницы и роддома, проверять транспорт и нервы на прочность местных чиновников (в лексиконе Ольги – «элиты города»). С социальной точки зрения ценность проекта увеличилась, но он стал куда более постановочным, чем «Ревизор». Многочисленные суды в битве за формат продолжаются по сей день и окончательного решения, кто прав, по-прежнему нет.