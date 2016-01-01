«От одной сцены насилия у меня челюсть до сих пор побаливает»: исполнительница главной роли «Райского места» рассказала о съемках

Буквально вчера на телеканале «Украина» состоялась премьера нового сериала с многообещающим названием «Райское место». Мы с Мусей, конечно же, внимательно его посмотрим и расскажем вам о своих впечатлениях. Но уже могу сказать, что меня удивило, так это исполнительница главной роли. Согласитесь, не каждый день сыграть центрального персонажа приглашают никому не известных и совсем юных актеров. В общем, в главной роли «Райского места» – начинающая актриса Клавдия Дрозд, с которой мы и поговорили по душам.
– Как вы получили главную роль в сериале «Райское место»?
– На самом деле это случайность, чистая случайность. Но я в который раз и, наверное, уже на всю жизнь убедилась в том, что случайности происходят не просто так, а все очень закономерно. Ведь я действительно просто шла мимо, как говорится, и меня сюда позвали. Правда, пробовалась совершенно на другую роль – на отрицательную героиню.
«Я долгое время не верила, что работаю в таком масштабном проекте с такими талантливыми коллегами. Боялась даже кому-то об этом говорить»
– Но ведь большинство актрис предпочитает сыграть Бабу-ягу, а не принцессу. А вам, грубо говоря, как раз досталась роль принцессы...
– А все равно же ищут типаж. Значит, так меня увидел режиссер. С другой стороны, это же хорошо – значит, я не такая плохая в жизни и все-таки положительный персонаж, а не отрицательный (смеется).
– Ваши однокурсники знают, где вы пропадаете, пропуская пары в институте?
– Уже знают, конечно. Но поначалу все спрашивали: «Клава, где ты, что ты?» Я просто отвечала, что на съемках. Они: «Ну ты же скоро будешь?» – «Да, скоро». Я настолько не верила и сейчас еще не до конца осознаю, что работаю в таком масштабном проекте с такими талантливыми коллегами. Боялась даже кому-то об этом говорить, поэтому молчала.
«У нас есть как минимум две сцены изнасилования. Одну снимали недавно, у меня до сих пор челюсть побаливает – мы же не можем с партнером играть в поддавки»
– Вам нравится играть любовь в этом фильме? Сложно изображать это чувство?
– Вообще сыграть любовь нельзя, правда. Если ненависть еще как-то получается (и то настолько на подсознательном уровне), то любовь – нет. Любовные сцены, конечно, тяжелее играть, да и вообще любовь. Одно дело, когда ты играешь ненависть – ты помогаешь себе физикой. Кстати, у нас есть как минимум две сцены изнасилования. Одну снимали недавно, у меня до сих пор челюсть побаливает, ведь мы же не можем с партнером играть в поддавки. Так что большое спасибо Паше Москалю, он очень хороший партнер, который все-таки помнит о том, что я не только Нина по фильму, но еще и Клава в реальной жизни и должна дальше сниматься, что мне нельзя сломать зубы или челюсть, вырвать волосы, повредить кожу и так далее. И вот я несколько раз ударилась о кровать, но при этом сама была виновата (смеется). Все, что от него требовалось, он сделал, спасибо ему большое.
– Так будут и постельные сцены?
– Конечно, куда же без них. Все в меру, но тем не менее. Любовь играть сложно, потому что, во-первых, это же должно быть искренне, не наигранно, зритель же все видит. Может быть, он не профессионал и не скажет, например, что тут был не монтажный кадр или как-то не так стоит свет, или не так повернулась к камере, но неискренность он почувствует сразу. Возможно, он об этом никому не скажет и даже себе, но где-то внутри он почувствует. Потому что в конце концов мы все живые люди, а актер играет именно на своих эмоциях и на эмоциях других людей.
– Как ваши родители отреагировали на то, что вы стали актрисой?
– У меня актерская семья, и это, можно сказать, было предрешено. Понятное дело, что бабушка до последнего не знала, мы ей ничего не рассказывали, потому что я не хотела ее расстраивать – вдруг не получится. Зачем? И вот только тогда, когда меня утвердили, когда начались съемки, мама аккуратно сказала бабушке, чтобы от счастья ничего не случилось. А мама все время знала. Хотя, конечно, мы не видимся, она меня видит только по вечерам, потому что с утра за мной приезжают и забирают на съемки, мама еще спит, а вечером я возвращаюсь поздно. Мама меня всячески поддерживает и всегда поможет советом.
«Даже не верится, что мне так повезло с коллегами. Здесь каждый тебя понимает, если ты делаешь какую-то ошибку»
– Какие отношения у вас с коллегами на съемочной площадке?
– Команда FrontCinema – вообще потрясающий коллектив! Я сейчас говорю и понимаю, что когда-то этот проект закончится... (слезы мешают актрисе говорить. – Прим. ред.). Ну вот, у меня сразу слезы от одной мысли. Мне родители много рассказывали о своем опыте, о том, что часто бывают сложные взаимоотношения на одной съемочной площадке. И даже не верится, что мне так повезло с коллегами. Здесь каждый тебя понимает, если ты делаешь какую-то ошибку. Для меня весь процесс съемок был абсолютно новым: я многого не знала на начальном этапе, да и сейчас еще многому нужно учиться. Доверяю всем, кто здесь работает, и когда у меня появляются какие-то вопросы, я знаю, что могу обратиться к любому – мне помогут искреннее, честно и без задней мысли. Это правда дорогого стоит.
– Что для вас самое сложное в съемочном процессе: график, грим, условия работы или что-то еще?
– Сложные сцены очень интересны, потому что их нужно разбирать. То есть, когда какая-то сложная сцена и ее нужно сделать интересной, она не может вызывать дискомфорт, а если все-таки вызывает, значит, что-то не так, значит, нужно попробовать ее на себя «надеть» и понять, что ты находишься в своем пространстве. Когда я себе говорю, что я Нина, я себя комфортно ощущаю, потому что понимаю каждый ее поступок. Грим – нет, я гримируюсь с удовольствием.
– Есть ли у вас молодой человек?
– Нет. Но у меня есть друзья. И если честно, мне непонятно утверждение, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует. У меня есть друзья, которым я могу позвонить и попросить помощи, если она мне нужна. И я знаю, что они всегда приедут и помогут. Еще у меня есть лучшая подруга, с которой я знакома буквально с первого класса, поэтому мне есть с кем проводить свободное время. А любовь придет тогда, когда будет нужный момент в моей жизни.