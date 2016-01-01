«От одной сцены насилия у меня челюсть до сих пор побаливает»: исполнительница главной роли «Райского места» рассказала о съемках

– Но ведь большинство актрис предпочитает сыграть Бабу-ягу, а не принцессу. А вам, грубо говоря, как раз досталась роль принцессы...

– А все равно же ищут типаж. Значит, так меня увидел режиссер. С другой стороны, это же хорошо – значит, я не такая плохая в жизни и все-таки положительный персонаж, а не отрицательный (смеется).

– Ваши однокурсники знают, где вы пропадаете, пропуская пары в институте?

– Уже знают, конечно. Но поначалу все спрашивали: «Клава, где ты, что ты?» Я просто отвечала, что на съемках. Они: «Ну ты же скоро будешь?» – «Да, скоро». Я настолько не верила и сейчас еще не до конца осознаю, что работаю в таком масштабном проекте с такими талантливыми коллегами. Боялась даже кому-то об этом говорить, поэтому молчала.