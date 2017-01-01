От носков до вагонов метро: дизайнеры показали визуальный образ Евровидения-2017

Креативное агентство Banda Agency вместе з дизайн-студией Republique показали, как новый визуальный образ конкурса будет реализован в городском пространстве. Напомню, логотипом Евровидения-2017 стали традиционные украинские бусы. Не спорю, многим они не понравились, но речь сейчас не об этом.

Дизайнеры не остановились на одном логотипе и предложили разные варианты – от одежды до рекламных площадок и вагонов метро.