ТЕЛЕКРИТИКА

От носков до вагонов метро: дизайнеры показали визуальный образ Евровидения-2017

Дуся

Креативное агентство Banda Agency вместе з дизайн-студией Republique показали, как новый визуальный образ конкурса будет реализован в городском пространстве. Напомню, логотипом Евровидения-2017 стали традиционные украинские бусы. Не спорю, многим они не понравились, но речь сейчас не об этом.

Дизайнеры не остановились на одном логотипе и предложили разные варианты – от одежды до рекламных площадок и вагонов метро.

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Также было представлено бренд-видео. Смотрим!

Eurovision brand video from banda on Vimeo.

Мне вот больше всего понравились носки и карандаши.

Все фото: Banda Agency



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